天后王菲(中)罕見與兩個女兒竇靖童(右)、李嫣(左)共同獻唱基金主題曲。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 王菲將首度與竇靖童、李嫣正式合唱〈愛笑的天使〉20周年版，為嫣然天使基金周年紀念獻聲，並以特別排位與新編製作引起關注。

華語樂壇迎來罕見世代合體。由王菲 與李亞鵬 共同發起的「嫣然天使基金」，近日透過官方微博宣布華語天后王菲將首度與兩個女兒竇靖童、李嫣 在錄音室正式合作，共同獻唱基金主題曲「愛笑的天使」20周年合唱版。消息一出立刻引發熱烈討論，關鍵字「王菲竇靖童李嫣將合作發歌」迅速登上熱搜。

雖然王菲與大女兒竇靖童過去曾在舞台上有過音樂互動，小女兒李嫣也曾於私人聚會中展露清亮嗓音，但母女三人以正式單曲的形式共同獻聲，卻是破天荒頭一遭。在官方發布的預告名單中，演唱者順序特別將小女兒李嫣排在首位，其次為竇靖童，天后王菲則低調壓軸，這個溫馨的排位細節，也讓不少歌迷感受到母親對女兒們的愛護與提攜。據悉，新版單曲將於網易雲音樂獨家首發，並同步推出官方MV。

這波預告在社群平台掀起熱烈迴響，許多網友直呼，「簡直是有生之年系列，沒想到能等到母女三人正式合唱」、「果真神仙基因，光看名單就起雞皮疙瘩」，也有不少一路關注基金動態的粉絲感性表示，「當年那個需要被保護的小女孩，現在竟然要和媽媽、姊姊一起唱歌了」、「把李嫣放第一個、王菲放最後，這排位真的太有愛」。

「愛笑的天使」對王菲母女而言意義深遠。該曲最早由王菲親自填詞、香港知名音樂人陳輝陽作曲，並由王菲獨唱，於2009年作為嫣然天使基金慈善晚宴的非賣品EP限量發行，歌詞中「不需要翅膀，嫣然一笑就能快樂飛翔」更成為許多人心中的經典片段。此次20周年合唱版特別邀來王菲御用製作人鄧謳歌操刀製作與編曲，並由竇靖童的姑姑、資深音樂人竇穎擔任配唱製作人，幕後陣容相當堅強。

2006年11月21日，王菲與李亞鵬因女兒李嫣而成立嫣然天使基金，致力於資助貧困家庭的唇顎裂患者。轉眼20年過去，當年備受外界關注的小女孩已長大成人，如今選擇與母親、姊姊並肩站在麥克風前，透過重新演繹這首具代表性的作品，為基金成立20周年留下紀錄，也讓大眾在聽見三人不同聲線交織的同時，再次關注唇顎裂兒童的公益議題。