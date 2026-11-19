一等7年…小布「從前，有個好萊塢」續作回歸 大衛芬奇砍昆汀60頁劇本
昆汀與大衛芬奇合作推出《後來，有個克里夫》，由布萊德彼特回歸主演，劇本經大幅修剪後將先於IMAX上映，再登上Netflix。
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昆汀與大衛芬奇合作推出《後來，有個克里夫》，由布萊德彼特回歸主演，劇本經大幅修剪後將先於IMAX上映，再登上Netflix。
好萊塢兩大名導首度合作就擦出激烈火花。昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）執筆寫出230頁巨幅劇本，交由大衛芬奇（David Fincher）執導後卻一口氣大砍60頁。這部名為「後來，有個克里夫」（The Further Mis-Adventures of Cliff Booth）的新片，延續2019年「從前，有個好萊塢」（Once Upon a Time in Hollywood）的世界觀，並由布萊德彼特（Brad Pitt）再度化身經典角色特技演員克里夫布茲（Cliff Booth）。集結三大金獎陣容加上劇本修剪內幕，電影未演先轟動。
「後來，有個克里夫」是「從前，有個好萊塢」的延伸作品，故事背景設定在1977年洛杉磯，距離前作約8年。布萊德彼特再度飾演當年憑前作奪下奧斯卡最佳男配角的克里夫布茲，不過前作另一位男主角李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）並未回歸參演，使本片成為完全聚焦於克里夫布茲的獨立外傳。
不過，克里夫布茲這回不再只是片場特技演員，除了兼做酒保、放映師，也成了好萊塢幕後掮客，專門替電影圈有權有勢的人處理棘手問題。
新片最大看點之一，在於昆汀與大衛芬奇截然不同的創作風格如何融合。大衛芬奇受訪時透露，昆汀最初交出的劇本長達230頁，幾乎相當於兩部電影的篇幅，他最後大刀刪減約60頁，將片長控制在2小時20分鐘左右。他強調，此舉主要是為了調整節奏、重新聚焦故事，而非單純剪掉情節；昆汀也坦言，並不覺得自己寫的任何一場戲真正從片中消失，顯示兩人的合作更像是對劇本的重新淬鍊與詮釋，而非推翻原作。
該片預定11月25日在IMAX戲院限定上映兩周，並於12月23日登上Netflix。美聯社最新影評大讚布萊德彼特魅力依舊，指出全片充滿濃厚復古氣息，大衛芬奇的冷冽調性與昆汀的奔放對白更碰撞出獨特火花；儘管影評也點出犯罪主線切入較晚、部分情節略顯鬆散，但在三大金獎得主強強聯手下，能否讓「後來，有個克里夫」再創銀幕經典，已是全球影迷年終最關注的焦點。
本片是前作的延伸外傳，故事設定在1977年洛杉磯，時間點約在前作8年後，並把焦點完全放在克里夫布茲身上，形成獨立的角色續作。 芬奇表示，刪減約60頁主要是為了調整敘事節奏、重新聚焦故事重心，而不是單純砍掉情節；昆汀也認為，片中並沒有真正消失任何一場戲。 電影預定11月25日先在IMAX戲院限定上映2周，12月23日再上Netflix。美聯社稱布萊德彼特魅力依舊，並肯定芬奇與昆汀風格碰撞出的獨特火花。
精華 FAQ
本片是前作的延伸外傳，故事設定在1977年洛杉磯，時間點約在前作8年後，並把焦點完全放在克里夫布茲身上，形成獨立的角色續作。
芬奇表示，刪減約60頁主要是為了調整敘事節奏、重新聚焦故事重心，而不是單純砍掉情節；昆汀也認為，片中並沒有真正消失任何一場戲。
電影預定11月25日先在IMAX戲院限定上映2周，12月23日再上Netflix。美聯社稱布萊德彼特魅力依舊，並肯定芬奇與昆汀風格碰撞出的獨特火花。
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