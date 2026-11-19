小布在新片中再度飾演克里夫布茲。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 昆汀與大衛芬奇合作推出《後來，有個克里夫》，由布萊德彼特回歸主演，劇本經大幅修剪後將先於IMAX上映，再登上Netflix。

好萊塢 兩大名導首度合作就擦出激烈火花。昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）執筆寫出230頁巨幅劇本，交由大衛芬奇（David Fincher）執導後卻一口氣大砍60頁。這部名為「後來，有個克里夫」（The Further Mis-Adventures of Cliff Booth）的新片，延續2019年「從前，有個好萊塢」（Once Upon a Time in Hollywood）的世界觀，並由布萊德彼特 （Brad Pitt）再度化身經典角色特技演員克里夫布茲（Cliff Booth）。集結三大金獎陣容加上劇本修剪內幕，電影未演先轟動。

「後來，有個克里夫」是「從前，有個好萊塢」的延伸作品，故事背景設定在1977年洛杉磯，距離前作約8年。布萊德彼特再度飾演當年憑前作奪下奧斯卡 最佳男配角的克里夫布茲，不過前作另一位男主角李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）並未回歸參演，使本片成為完全聚焦於克里夫布茲的獨立外傳。

不過，克里夫布茲這回不再只是片場特技演員，除了兼做酒保、放映師，也成了好萊塢幕後掮客，專門替電影圈有權有勢的人處理棘手問題。

新片最大看點之一，在於昆汀與大衛芬奇截然不同的創作風格如何融合。大衛芬奇受訪時透露，昆汀最初交出的劇本長達230頁，幾乎相當於兩部電影的篇幅，他最後大刀刪減約60頁，將片長控制在2小時20分鐘左右。他強調，此舉主要是為了調整節奏、重新聚焦故事，而非單純剪掉情節；昆汀也坦言，並不覺得自己寫的任何一場戲真正從片中消失，顯示兩人的合作更像是對劇本的重新淬鍊與詮釋，而非推翻原作。

該片預定11月25日在IMAX戲院限定上映兩周，並於12月23日登上Netflix。美聯社最新影評大讚布萊德彼特魅力依舊，指出全片充滿濃厚復古氣息，大衛芬奇的冷冽調性與昆汀的奔放對白更碰撞出獨特火花；儘管影評也點出犯罪主線切入較晚、部分情節略顯鬆散，但在三大金獎得主強強聯手下，能否讓「後來，有個克里夫」再創銀幕經典，已是全球影迷年終最關注的焦點。

昆汀塔倫提諾（右起）、布萊德彼特與大衛芬奇一同出席新片「後來，有個克里夫」首映會。(路透)