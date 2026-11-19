RM拍下高雄地標應援放上社群。圖／摘自官方X

AI摘要 文章摘要整理： BTS睽違近8年合體來台開唱，高雄以紫色燈光與城市地標全城應援，成員現身六合夜市更讓在地觀光登上國際舞台。

世界天團防彈少年團 （BTS）睽違近8年再度合體訪台，19日、21日及22日一連3天在高雄世運主場館舉辦世界巡迴演唱會，不僅吸引全球ARMY（粉絲名）齊聚，高雄市政府更發動全城應援，從85大樓、高雄流行音樂中心、大港橋到愛河灣，紛紛換上代表BTS的紫色燈光，連交通號誌的小綠人都變身「ARMY GO」，瑞豐夜市更升起紫色飛船，六合夜市也掛起應援旗海，讓整座城市宛如「防彈城」，羨煞全球歌迷。

其中，85大樓以超過300公尺高的建築外牆投影「KH LOVES ARMY」、「紫愛你」等應援字樣，高雄市長陳其邁帶頭轉發相關影片。隊長RM更親自將85大樓的紫色夜景分享到IG限時動態，讓城市應援直接登上國際社群版面。

除了城市地標，高雄最具代表性的六合夜市也意外成為這次演唱會的亮點。BTS成員Jin、J-Hope、V及柾國抵台後直奔六合夜市，購買烤香腸，還體驗射氣球遊戲，V和柾國拿出當兵受訓的打靶實力，成功贏得巨型玩偶。六合夜市瞬間成為國際焦點，成為最有效的城市觀光行銷。

他們舞台上和私底下的反差深深吸引著歌迷，2013年出道的BTS，從最初以嘻哈風格打開知名度，逐步憑藉「花樣年華」、「Love Yourself」等系列作品累積國際人氣，2018年專輯「Love Yourself 轉 'Tear'」登上美國告示牌Billboard 200冠軍，之後更以攻占全球排行榜，成為首組獲得葛萊美獎提名的K-POP團體，也曾登上聯合國演講舞台，影響力早已超越音樂領域。

他們先前造訪墨西哥獲得總統接見，造成萬人空巷的空前盛況。這次高雄透過城市地標、夜市美食及在地文化迎接世界天團，不僅讓ARMY感受到滿滿誠意，也成功將演唱會熱潮轉化為城市國際能見度。

防彈少年團巡演所到之處皆一票難求。圖／摘自官方X

RM拍下高雄地標應援放上社群。圖／摘自官方X