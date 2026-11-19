高雄變身「防彈城」 BTS逛六合夜市成最強城市行銷
BTS睽違近8年合體來台開唱，高雄以紫色燈光與城市地標全城應援，成員現身六合夜市更讓在地觀光登上國際舞台。
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BTS睽違近8年合體來台開唱，高雄以紫色燈光與城市地標全城應援，成員現身六合夜市更讓在地觀光登上國際舞台。
世界天團防彈少年團（BTS）睽違近8年再度合體訪台，19日、21日及22日一連3天在高雄世運主場館舉辦世界巡迴演唱會，不僅吸引全球ARMY（粉絲名）齊聚，高雄市政府更發動全城應援，從85大樓、高雄流行音樂中心、大港橋到愛河灣，紛紛換上代表BTS的紫色燈光，連交通號誌的小綠人都變身「ARMY GO」，瑞豐夜市更升起紫色飛船，六合夜市也掛起應援旗海，讓整座城市宛如「防彈城」，羨煞全球歌迷。
其中，85大樓以超過300公尺高的建築外牆投影「KH LOVES ARMY」、「紫愛你」等應援字樣，高雄市長陳其邁帶頭轉發相關影片。隊長RM更親自將85大樓的紫色夜景分享到IG限時動態，讓城市應援直接登上國際社群版面。
除了城市地標，高雄最具代表性的六合夜市也意外成為這次演唱會的亮點。BTS成員Jin、J-Hope、V及柾國抵台後直奔六合夜市，購買烤香腸，還體驗射氣球遊戲，V和柾國拿出當兵受訓的打靶實力，成功贏得巨型玩偶。六合夜市瞬間成為國際焦點，成為最有效的城市觀光行銷。
他們舞台上和私底下的反差深深吸引著歌迷，2013年出道的BTS，從最初以嘻哈風格打開知名度，逐步憑藉「花樣年華」、「Love Yourself」等系列作品累積國際人氣，2018年專輯「Love Yourself 轉 'Tear'」登上美國告示牌Billboard 200冠軍，之後更以攻占全球排行榜，成為首組獲得葛萊美獎提名的K-POP團體，也曾登上聯合國演講舞台，影響力早已超越音樂領域。
他們先前造訪墨西哥獲得總統接見，造成萬人空巷的空前盛況。這次高雄透過城市地標、夜市美食及在地文化迎接世界天團，不僅讓ARMY感受到滿滿誠意，也成功將演唱會熱潮轉化為城市國際能見度。
BTS此次睽違近8年再度合體訪台，於高雄世運主場館連續舉辦3天世界巡迴演唱會，吸引全球ARMY到場，也帶動高雄整座城市一起投入應援。 高雄從85大樓、高雄流行音樂中心、大港橋到愛河灣全面點亮紫色燈光，連交通號誌都變成ARMY GO，成功把演唱會氛圍延伸成城市品牌曝光。 Jin、J-Hope、V與柾國抵台後直奔六合夜市，品嘗烤香腸、玩射氣球，V和柾國還贏得巨型玩偶，讓夜市瞬間成為國際焦點與最強觀光宣傳。
精華 FAQ
BTS此次睽違近8年再度合體訪台，於高雄世運主場館連續舉辦3天世界巡迴演唱會，吸引全球ARMY到場，也帶動高雄整座城市一起投入應援。
高雄從85大樓、高雄流行音樂中心、大港橋到愛河灣全面點亮紫色燈光，連交通號誌都變成ARMY GO，成功把演唱會氛圍延伸成城市品牌曝光。
Jin、J-Hope、V與柾國抵台後直奔六合夜市，品嘗烤香腸、玩射氣球，V和柾國還贏得巨型玩偶，讓夜市瞬間成為國際焦點與最強觀光宣傳。
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