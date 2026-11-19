5566合體作客炎亞綸(右一)「我偷偷升級」，團員們互虧不斷。(圖／大浪娛樂提供)

AI摘要 文章摘要整理： 5566為慶祝成軍25周年推出新單曲並展開巡演，4人上炎亞綸節目時互虧不斷，還把小刀與炎亞綸都拉進籌錢與新團員的玩笑中。

5566迎接成軍25周年近期推出全新單曲「NEVER DIE 永不落幕」，並展開世界巡迴演唱會。孫協志、王仁甫、許孟哲及彭小刀日前合體作客炎亞綸YouTube節目「我偷偷升級」，原本要展開一場「遊戲王爭霸賽」，沒想到4人一見面就互虧不斷，王仁甫、孫協志與許孟哲更聯手調侃小刀，笑稱他「堅持要跟著5566一起回歸」，甚至直言他在團體中的主要功能就是「籌錢」，讓這場遊戲對決意外變成小刀的吐槽大會。

節目開場，5566與炎亞綸一同亮相，沒想到大家的注意力竟然先落在服裝上。由於炎亞綸、孫協志、王仁甫及許孟哲當天穿著色系相近，眾人順勢開玩笑，認為4人才比較像同一個團體，反而把服裝風格不同的小刀笑稱為經紀人，甚至連炎亞綸都意外被拉進這場團員重新洗牌的戲碼。

不只團員身分成為玩笑話題，小刀在團體中的「功能」也成為眾人互虧的焦點。王仁甫、孫協志與許孟哲接連調侃，笑稱小刀在團體中最大的作用就是幫忙籌錢。

話題一路從團員身分延伸到演唱會經費，王仁甫甚至把主意打到炎亞綸身上，開玩笑提議是否能在演唱會宣傳版上加上炎亞綸所屬公司「晴空鳥」的Logo，言下之意就是希望炎亞綸也能出點錢支持演唱會。原本只是來主持節目的炎亞綸，沒想到不僅被認成新團員，還差點成為5566演唱會的潛在贊助者。

5566近期正式展開「NEVER DIE 永不落幕」世界巡迴演唱會，並宣布將於2027年2月20日重返台北小巨蛋，迎接成軍25週年的重要里程碑，當天更恰巧是團長孫協志的生日。從昔日紅遍全亞洲的偶像天團，到如今4人再度攜手站上舞台，5566不僅以全新作品延續團體精神，私下相處時也依舊保有熟悉的綜藝感。