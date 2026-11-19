5566開唱前先找金主？王仁甫拱炎亞綸出資
5566為慶祝成軍25周年推出新單曲並展開巡演，4人上炎亞綸節目時互虧不斷，還把小刀與炎亞綸都拉進籌錢與新團員的玩笑中。
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5566為慶祝成軍25周年推出新單曲並展開巡演，4人上炎亞綸節目時互虧不斷，還把小刀與炎亞綸都拉進籌錢與新團員的玩笑中。
5566迎接成軍25周年近期推出全新單曲「NEVER DIE 永不落幕」，並展開世界巡迴演唱會。孫協志、王仁甫、許孟哲及彭小刀日前合體作客炎亞綸YouTube節目「我偷偷升級」，原本要展開一場「遊戲王爭霸賽」，沒想到4人一見面就互虧不斷，王仁甫、孫協志與許孟哲更聯手調侃小刀，笑稱他「堅持要跟著5566一起回歸」，甚至直言他在團體中的主要功能就是「籌錢」，讓這場遊戲對決意外變成小刀的吐槽大會。
節目開場，5566與炎亞綸一同亮相，沒想到大家的注意力竟然先落在服裝上。由於炎亞綸、孫協志、王仁甫及許孟哲當天穿著色系相近，眾人順勢開玩笑，認為4人才比較像同一個團體，反而把服裝風格不同的小刀笑稱為經紀人，甚至連炎亞綸都意外被拉進這場團員重新洗牌的戲碼。
不只團員身分成為玩笑話題，小刀在團體中的「功能」也成為眾人互虧的焦點。王仁甫、孫協志與許孟哲接連調侃，笑稱小刀在團體中最大的作用就是幫忙籌錢。
話題一路從團員身分延伸到演唱會經費，王仁甫甚至把主意打到炎亞綸身上，開玩笑提議是否能在演唱會宣傳版上加上炎亞綸所屬公司「晴空鳥」的Logo，言下之意就是希望炎亞綸也能出點錢支持演唱會。原本只是來主持節目的炎亞綸，沒想到不僅被認成新團員，還差點成為5566演唱會的潛在贊助者。
5566近期正式展開「NEVER DIE 永不落幕」世界巡迴演唱會，並宣布將於2027年2月20日重返台北小巨蛋，迎接成軍25週年的重要里程碑，當天更恰巧是團長孫協志的生日。從昔日紅遍全亞洲的偶像天團，到如今4人再度攜手站上舞台，5566不僅以全新作品延續團體精神，私下相處時也依舊保有熟悉的綜藝感。
5566為迎接成軍25周年，推出全新單曲〈NEVER DIE 永不落幕〉，並正式展開世界巡迴演唱會，延續團體精神與舞台能量，也為25周年里程碑暖身。 因為孫協志、王仁甫和許孟哲在節目上聯手吐槽小刀，笑稱他在5566中的主要功能就是幫忙籌錢，甚至把原本的遊戲對決，變成一場針對小刀的吐槽大會。 王仁甫半開玩笑提議，能否在演唱會宣傳版上加入炎亞綸所屬公司「晴空鳥」的Logo，等於暗示希望炎亞綸也能出資支持演唱會，讓原本只是主持人的他意外被拉進贊助話題。
精華 FAQ
5566為迎接成軍25周年，推出全新單曲〈NEVER DIE 永不落幕〉，並正式展開世界巡迴演唱會，延續團體精神與舞台能量，也為25周年里程碑暖身。
因為孫協志、王仁甫和許孟哲在節目上聯手吐槽小刀，笑稱他在5566中的主要功能就是幫忙籌錢，甚至把原本的遊戲對決，變成一場針對小刀的吐槽大會。
王仁甫半開玩笑提議，能否在演唱會宣傳版上加入炎亞綸所屬公司「晴空鳥」的Logo，等於暗示希望炎亞綸也能出資支持演唱會，讓原本只是主持人的他意外被拉進贊助話題。
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