劉品言帶蔡凡熙勇闖法國 火車上竟搞丟重要器材
劉品言首度製作實境節目帶隊赴法，過程中不僅遇上器材遺失與行程變動，也因蔡凡熙與旅伴互動鬧出不少趣事。
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劉品言首度製作實境節目帶隊赴法，過程中不僅遇上器材遺失與行程變動，也因蔡凡熙與旅伴互動鬧出不少趣事。
劉品言出道20年首度跨足幕後擔任節目製作人，打造全新旅遊實境節目「護照帶了沒？」，更親自化身導遊，邀請暖男演員蔡凡熙擔任領隊，攜手魏如萱、鄭元暢、許瑋甯3位好友，展開為期14天的法國冒險。5位藝人放下工作身分，從巴黎一路玩到南法，沒有腳本、沒有刻意設計的橋段，真實記錄好友們朝夕相處的旅行日常。
首次擔任實境節目製作人的劉品言，坦言這趟法國之旅充滿意料之外的挑戰。她透露，拍攝初期就發生在火車上遺失重要器材箱的突發狀況，所幸後續加入的鄭元暢從台灣帶來救命器材，才順利化解危機。她也笑說，第一次擔任製作人就遇上這麼多狀況，深刻體會製作節目的不容易。
除了突發狀況，旅伴們的臨時願望也讓劉品言傷透腦筋。劉品言為了報答鄭元暢遠從台灣帶著攝影器材加入，當鄭元暢旅途中提出想住酒莊的願望，團隊便臨時調整行程，為了容納20多名工作人員，甚至必須包下酒莊住宿，連同餐飲、場地及交通費用都成為原先未預期的支出，但也成為了難忘的回憶。
蔡凡熙則成為旅途中最大的亮點，他自爆是個大I人，但透過這段旅程，他讓自己想盡辦法找話題，卻在遊戲中指鄭元暢為80年代男星，還在猜歌時認不出劉品言的歌曲，讓她忍不住當場提醒：「這是我的歌！」此外，蔡凡熙在法國南部街頭送花給同行旅伴時居然突然下跪，意外被路人誤認為求婚，甚至引來周圍民眾祝福，讓劉品言笑稱可能因此錯失被帥哥搭訕的機會。
她首度跨足幕後擔任旅遊實境節目的製作人，打造《護照帶了沒？》，並親自化身導遊，帶著蔡凡熙與3位好友到法國展開14天旅程。 拍攝初期在火車上遺失重要器材箱，讓團隊一度陷入危機，所幸後來加入的鄭元暢從台灣帶來救命器材，才順利補上缺口。 蔡凡熙自認是大I人，卻努力找話題活絡氣氛，還在遊戲中鬧出認錯歌手與下跪送花的插曲，甚至被路人誤會成求婚現場。
精華 FAQ
她首度跨足幕後擔任旅遊實境節目的製作人，打造《護照帶了沒？》，並親自化身導遊，帶著蔡凡熙與3位好友到法國展開14天旅程。
拍攝初期在火車上遺失重要器材箱，讓團隊一度陷入危機，所幸後來加入的鄭元暢從台灣帶來救命器材，才順利補上缺口。
蔡凡熙自認是大I人，卻努力找話題活絡氣氛，還在遊戲中鬧出認錯歌手與下跪送花的插曲，甚至被路人誤會成求婚現場。
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