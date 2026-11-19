蔡凡熙（左）在節目中擔任領隊，劉品言則是首度擔任製作人。（記者王聰賢／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 劉品言首度製作實境節目帶隊赴法，過程中不僅遇上器材遺失與行程變動，也因蔡凡熙與旅伴互動鬧出不少趣事。

劉品言出道20年首度跨足幕後擔任節目製作人，打造全新旅遊實境節目「護照 帶了沒？」，更親自化身導遊，邀請暖男演員蔡凡熙擔任領隊，攜手魏如萱、鄭元暢、許瑋甯 3位好友，展開為期14天的法國冒險。5位藝人放下工作身分，從巴黎一路玩到南法，沒有腳本、沒有刻意設計的橋段，真實記錄好友們朝夕相處的旅行日常。

首次擔任實境節目製作人的劉品言，坦言這趟法國之旅充滿意料之外的挑戰。她透露，拍攝初期就發生在火車上遺失重要器材箱的突發狀況，所幸後續加入的鄭元暢從台灣帶來救命器材，才順利化解危機。她也笑說，第一次擔任製作人就遇上這麼多狀況，深刻體會製作節目的不容易。

除了突發狀況，旅伴們的臨時願望也讓劉品言傷透腦筋。劉品言為了報答鄭元暢遠從台灣帶著攝影器材加入，當鄭元暢旅途中提出想住酒莊的願望，團隊便臨時調整行程，為了容納20多名工作人員，甚至必須包下酒莊住宿，連同餐飲、場地及交通費用都成為原先未預期的支出，但也成為了難忘的回憶。

蔡凡熙則成為旅途中最大的亮點，他自爆是個大I人，但透過這段旅程，他讓自己想盡辦法找話題，卻在遊戲中指鄭元暢為80年代男星，還在猜歌時認不出劉品言的歌曲，讓她忍不住當場提醒：「這是我的歌！」此外，蔡凡熙在法國南部街頭送花給同行旅伴時居然突然下跪，意外被路人誤認為求婚，甚至引來周圍民眾祝福，讓劉品言笑稱可能因此錯失被帥哥搭訕的機會。

蔡凡熙（左）、劉品言搭檔主持「護照帶了沒？」。（記者王聰賢／攝影）

蔡凡熙（左）、劉品言合作擦出不少火花。（記者王聰賢／攝影）