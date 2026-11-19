Netflix「急診室的奇蹟」登上台灣本周（11月9日至11月15日）影集Top 10排行榜冠軍。圖／Netflix提供

AI摘要 文章摘要整理： Netflix醫療劇《急診室的奇蹟》因醫療細節引發爭議仍熱播，上線48小時登上台灣冠軍，並進入多地Top 10，成為兼具話題與收視的職人劇。

Netflix 醫療職人影集「急診室的奇蹟」由楊謹華、霍建華、蔡凡熙等主演，11月12日全球上線，從醫護人員未戴口罩、聽診器配戴方式，到楊謹華飾演的醫師用嘴巴拔除針頭保護蓋，都遭有醫療背景的觀眾質疑不符臨床常規。

即便播出後爆發醫療爭議，導演李志薔與醫療顧問先後跳出正面回應，觀眾邊罵邊看仍然買單，「急診室的奇蹟」先是48小時便登上Netflix台灣每日排行榜冠軍，在台灣、泰國 、香港、新加坡 等地區進入本週（11月9日至11月15日）影集Top 10。

首集中楊謹華飾演的急診室醫師何宇華，為了壓制酒醉鬧事的患者並施打鎮定劑，直接用嘴巴拔開針頭蓋再吐掉。這一幕引發大量討論。醫護人員與網友指出，用嘴咬針蓋違反無菌原則，有細菌感染與誤傷自己的風險；劇中聽診器戴反、無菌手套觸碰其他部位及未戴口罩等細節也一併被點出。

導演李志薔回應，部分情節是出於戲劇張力與創作考量，若有失誤由主創團隊承擔，並對網友指出的細節表示虛心受教。參與劇集的醫療顧問也發文表示，鏡頭外劇組為手術與醫療畫面投入了大量心力，盼外界能看見幕後付出。

楊謹華表示：「很感謝大家願意點開看，有各種討論都是好的，所有支持跟指教，我都有收到！」她也希望外界能多給醫護人員理解與空間，強調每位醫護人員都很辛苦，一心只想救助需要幫助的人。

蔡凡熙則感謝觀眾肯定與批評，認為都是演員持續學習的養分；詹子萱特別談到劇中性騷擾情節，提醒觀眾，受害者遭遇突發事件時可能因驚嚇而僵住，當下沒有拒絕不代表同意，不應以受害者的反應判斷傷害是否存在。彭千祐則對醫療專業人士分析劇中特效器官感到開心，認為這些回饋都是未來進步的方向。

導演李志薔表示，劇組從劇本階段便邀請醫療顧問協助，拍攝期間也持續向急診及外科醫師請益，希望盡可能貼近真實醫療現場。他強調，作品並非塑造無所不能的英雄醫師，而是希望呈現醫師即使知道能力有限，仍願意多看一眼、多問一句的「仁醫精神」。編導黃靖祖則透露，故事以原著小說為核心，結合田野調查蒐集的真實醫療案例發展，也希望透過三位R1住院醫師的視角，帶領觀眾逐步認識急診室及資深醫師群。

除了劇情引發討論，Netflix同步釋出NG幕後花絮，讓觀眾看見演員鏡頭外的逗趣一面。霍建華在急救戲中一度「皇上魂上身」，脫口說出古裝劇台詞，還臨場加戲，讓楊謹華忍不住吐槽；楊謹華則因繁複醫療術語多次練到舌頭打結，蔡凡熙也因醫療器材操作不順製造笑料。彭千祐因拍攝動作俐落，被劇組封為「唯一不用手替的演員」，還不忘調侃同為R1的詹子萱與蔡凡熙。

影集最後由監察院前院長錢復的長孫錢裕揚登場飾演嚴震東，留下後續伏筆。他透露自己兩天就追完8集，對角色未來發展也相當期待。「急診室的奇蹟」透過醫師、病患與家屬的故事，呈現急診現場的專業挑戰與人性考驗，在收視告捷之際，也讓醫療職人劇如何兼顧戲劇效果與專業真實性，成為觀眾關注的另一個焦點。

蔡凡熙（右）與詹子萱於Netflix培養出有趣的默契與感情線。

楊謹華在急診室中堅守資深醫師職責，積極面對情緒不穩的病人。