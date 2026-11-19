《黑白大廚3》傳出將由白種元（左）與安成宰繼續擔任評審。（圖／Netflix提供）

AI摘要 文章摘要整理： 《黑白大廚3》傳已完成錄製，白種元與安成宰將回歸評審，並改採4人餐廳團隊賽制，節目預計2027年上線。

Netflix 人氣料理競賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》第三季還沒正式回歸，就已傳出新消息！韓國媒體《Star News》11月19日獨家報導，前兩季備受矚目的評審白種元、安成宰，預計將再度攜手坐鎮《黑白大廚3》評審席，且節目近期已完成全部錄製，連最終冠軍人選據稱也已出爐，預計2027年與觀眾見面。

根據《Star News》報導，白種元與安成宰都將回歸第三季，延續過去兩人在評審席上截然不同的料理觀點與評鑑風格。白種元擅長從大眾飲食、市場經營及料理實用性切入，安成宰則以對技術、細節與味道層次的嚴格要求著稱，兩人一個重視市場與消費者觀點，一個講究料理專業與精準度，形成節目極具辨識度的評審組合。

除了評審陣容，第三季最受關注的變化還包括競賽方式。據報導，新一季將打破前兩季以個人廚藝為主的對決模式，改採餐廳為單位，每4名廚師組成一隊進行團體競賽。這也意味著比賽不再只是考驗個別廚師的料理實力，團隊分工、默契、戰術安排與整體出菜能力，都可能成為左右勝負的關鍵，讓競賽從個人技藝延伸至餐廳團隊的綜合實力。

更令人好奇的是，消息指出《黑白大廚3》近期已完成全季錄影，最終冠軍也已經確定，若消息屬實，代表新一季的競賽結果早已揭曉，只待正式播出後公開。節目預計於2027年在Netflix上線，不過，針對評審出演及相關製作細節，Netflix目前仍無法證實，實際陣容與賽制，仍有待官方進一步公布。