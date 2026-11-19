柾國中文相當標準。圖／讀者提供

AI摘要 文章摘要整理： BTS睽違8年合體訪台，在高雄世運主場館連開3場演唱會，透過中文問候、韓國傳統元素與煙火舞台，帶來熱鬧又震撼的演出。

世界天團防彈少年團 BTS今起在高雄世運主場館舉辦3場演唱會，他們睽違8年合體訪台，共吸16萬500人搶光所有門票，沒買到票的粉絲也到場同樂，數千人包圍場館一起高歌。

BTS此次巡演肩負弘揚韓國傳統文化的使命，他們昨在傳統韓樂聲中登場，高唱新歌「Hooligan」。7名成員各自準備了不同中文問候語，隊長RM誠意十足，直接用台語「大家好」拉近和粉絲之間的距離。柾國的中文程度更是突飛猛進，一口氣標準說出：「大家好，這是我們在高雄第一場演唱會，讓我們一起放心玩」，讓全場粉絲忍不住發出陣陣驚呼。

這次他們除了帶來新歌，也帶來大陣仗舞群，將所有歌曲重新編舞，大量運用韓國傳統文化元素，包括太極旗、傳統舞蹈等，連配色都是韓國國旗上的顏色。而他們這次演唱會主題環繞著「阿里郎」，這首傳統歌曲也在世運主場館響起，搭配煙火劃破夜空，畫面華麗震撼。

他們在唱到代表作「IDOL」時，集體下台率舞群繞場，所有舞者直接在場內跳起祭典般的舞蹈，場面熱鬧盛大彷彿嘉年華會。RM更一馬當先，高喊「高雄我愛你」，讓台灣在他們的演出里程碑中留下一席之地。

防彈少年團全球演出一票難求。圖／摘自官方X

上千粉絲在場外同樂。圖／讀者提供

RM帶頭用台語問候。圖／讀者提供

Jin放送飛吻撩粉。圖／讀者提供