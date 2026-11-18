五月天阿信(中)邀來鼓手AJ(左起)、吉他手阿蘭AC、貝斯手方Q、吉他手王士榛合作。圖／相信音樂提供

AI摘要 文章摘要整理： 五月天進入休團期後，阿信持續經營個人活動，為陸劇《兩京十五日》獻聲並邀新夥伴合作，還在社群暗示將帶回更多故事。

五月天 暫時進入休團期，主唱阿信積極經營個人事業，包含加入「F✦FOREVER」、拍攝大陸雜誌封面、與他人合唱等等，如今又替大陸電視劇「兩京十五日」獻聲，打造片頭和主題曲「棠棣賦」。

「『棠棣』是一種花，不是表弟也不是堂弟，它象徵著友誼與兄弟之情」，阿信幽默地開起諧音哏玩笑，透露自巡演落幕之後，很長一段時間沒跟五月天團員碰面，因此創作期間腦海中頻頻浮現一起並肩作戰的夥伴，他說：「是寫給故事裡患難與共的兄弟，也是寫給這25年來，陪我闖過每一關的你們。」期盼跟團員可以再闖千關，再赴萬里。

「兩京十五日」由成毅、林更新等人演出，阿信被劇中生死與共的深厚情誼觸動，透過音樂深刻勾勒出並肩作戰的畫面。他跟團隊在音樂廳搭配布幕裝置，拍攝跟戲劇氛圍相互呼應的MV，並邀來貝斯手方Q、吉他手阿蘭AC、吉他手王士榛與鼓手AJ合作，阿信表示：「我很少單獨出來活動，MV裡都是新夥伴，接下來的音樂活動，也會跟很優秀的夥伴一起。」

他語帶玄機暗示將有個人活動，在社群發文談到這段時間獨自完成一系列任務，「有些想念，不必說出口，有些約定，不需要期限」，表示在五月天合體之前，自己會努力活得精彩，帶回更多新故事。

五月天阿信暗示將有個人活動。圖／相信音樂提供