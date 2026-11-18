田曦薇（左）閆桉同台飆戲話題十足。圖／愛爾達提供

AI摘要 文章摘要整理： 《嫁金釵》開播後話題不斷，田曦薇挑戰一人分飾兩角，閆桉則首演古裝男主並透露兩人片場互動熱絡、默契十足。

古裝劇「嫁金釵」開播以來話題不斷。田曦薇首度挑戰一人分飾真假千金，從驕縱惡女到街頭落難少女，演技切換自如；首次擔綱古裝男主角的閆桉，則為戲苦練騎馬、調整體態。他受訪時更大讚田曦薇：「美貌反而是她最不值一提的優點！」兩人近日接受專訪，分享角色挑戰及拍攝期間的幕後趣事。

「嫁金釵」改編自晉江文學城作家笑佳人的同名小說，由田曦薇、閆桉領銜主演。故事描述承安伯府四娘子魏嬈（田曦薇 飾）驕縱跋扈、貪戀榮華，遭未婚夫英國公世子陸濯（閆桉 飾）厭惡。另一名少女阿醜（田曦薇 分飾）原是街頭倒夜香的貧苦女子，魏嬈為了替重傷昏迷的陸濯沖喜，竟逼迫阿醜代嫁入府。沒想到新婚當天陸濯奇蹟甦醒，兩人在國公府的權力角力中，從互相猜忌到並肩合作，不僅逐步揭開身世秘密，也在邊境戰火再起時攜手奔赴前線。

田曦薇這次最大的挑戰，就是同時詮釋兩個性格截然不同的角色。她分析，出身底層的真千金魏嬈，雖然遭遇不公，內心仍保有憐憫與善意，即使反擊也多半帶有自我保護的意味；假千金魏嬈則更具破壞性，行事肆無忌憚，兩人的惡有著不同層次。她必須從人物的成長背景、心理狀態出發，找出細微差異，避免只是透過外在表情區分角色。

近年田曦薇接連拍攝古裝作品，網友也注意到她的戲劇似乎總與農田有緣，對此她毫不介意，反而幽默回應：「下次有農活還找我，我來！」爽朗個性與戲裡的角色形成反差，也讓訪談現場笑聲不斷。

閆桉則是首次擔任古裝劇男主角，飾演英國公世子陸濯。他坦言，接演之初感受到的壓力遠大於興奮，為了盡快進入狀況，開拍前密集練習騎馬，努力克服心理上的恐懼，也針對古裝造型所需的身形調整健身計畫，甚至特別把腿部訓練納入每週課表。

談到陸濯的個性，閆桉認為這個角色在戰場上殺伐果斷，平時則內斂沉穩、有責任感，但面對感情時也會吃醋，偶爾露出幼稚的一面，反差相當有趣。他希望透過這次演出，呈現角色成熟、有擔當的一面，也展現更具男性魅力與主動性的「狼性」。

對於合作的田曦薇，閆桉更是讚不絕口，直言：「美貌反而是她最不值一提的優點。」他認為田曦薇不僅專業度高，對工作也一絲不苟，還是劇組裡的「能量發電機」。他回憶兩人第一次見面時，田曦薇就主動拿橘子關心他，讓原本有些陌生的氣氛很快熱絡起來。開拍初期有不少激烈爭執的戲，田曦薇也耐心協助他調整走位及情緒，讓拍攝得以順利完成。

私底下的田曦薇則有調皮的一面。閆桉透露，兩人拍攝外景時，她經常偷偷把小花插在他的衣服上，趁他不注意時惡作劇，古靈精怪的舉動讓片場多了不少歡樂，也幫助容易緊張的他放鬆心情。

從唱跳歌手跨足戲劇，閆桉出道至今已滿十年。他表示，目前雖然將不少時間投入演技磨練，但唱歌、跳舞始終是自己的初心與老本行，平時仍會固定上課，維持表演狀態。面對外界不同的評價，他選擇抱持虛心學習的態度，也笑說自己骨子裡有股倔強，反而能把質疑轉化成繼續努力的動力。未來除了持續挑戰影視作品，也希望兼顧音樂發展，在不同領域帶給觀眾更多驚喜。

閆桉（左）首搭田曦薇。圖／愛爾達提供

閆桉（左）、田曦薇古裝愛情劇「嫁金釵」開播以來話題不斷。圖／愛爾達提供