錦榮很喜歡台灣的生活步調，完全不需要磨合。圖／經紀公司提供

AI摘要 文章摘要整理： 錦榮赴美發展卻碰上疫情與罷工，工作停擺近2年，幸靠理財收入度過難關，如今回台加入新經紀公司，期待重新爭取戲劇機會。

混血男星錦榮加入聶雲旗下經紀公司，他先前在台灣演藝圈消失5年到美國發展，沒料到遇上新冠疫情 爆發，工作機會銳減，還好他有理財的被動收入可應付開銷，如今回台重新出發，他坦言演藝圈環境確實已經和以前不同，但他仍珍惜所有演出機會，期盼大家可以看到不一樣的他。

錦榮曾選擇到美國發展，他表示當時是想有更多的演出機會，卻剛好碰上疫情，「演藝產業幾乎停擺，將近兩年的時間，影視製作不是全面停工，就是必須在非常嚴格的限制下進行，試鏡機會也變得非常少」，好不容易熬過疫情，卻又爆發演員和編劇罷工，工作再度受到影響，「還好我過去有投資理財，在經濟上有一定程度的自主，我不必完全依靠演出的收入，也能維持生活」，讓他覺得幸運又感恩。

其實比起經濟壓力，更讓他不安的是當時對未來的不確定感，以及沒有機會做自己原本想做的事：「帶著目標搬到一個地方，準備好努力工作，整個產業卻突然停了下來。能做的事情很有限，只能保持耐心，學著調整和適應。」他表示現階段在台灣生活得很開心，但若美國有不錯的機會，他也願意去嘗試，「哪裡有工作我就去哪裡，這方面我都是抱持很開放的態度」。

談到和聶雲的合作，錦榮笑說是因為在健身房巧遇對方，「聶雲哥問我有沒有興趣，他可以介紹跟丘姐（丘秀珠）聊聊，後來碰面聊得很愉快，對接下來的工作方向也有共識，就很自然地開始合作了」，他表示台灣演藝圈跟以前有些不同，大家對工作和預算的安排都更謹慎，但公司很積極替他接洽不同的機會，「尤其是戲劇方面，我也期待可以遇到適合的角色，讓大家看到不同的我」。

錦榮現在對工作保持開放態度，樂意嘗試不同演出機會。圖／經紀公司提供