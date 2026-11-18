J-HOPE放送飛吻。記者劉學聖／攝影

AI摘要 文章摘要整理： BTS暌違近8年再度訪台，7名成員抵達高雄後以不同造型亮相，並將在世運主場館舉辦3場演唱會；同時，報導也提及他們先前拒絕參與葛萊美報名的立場。

南韓 天團BTS防彈少年團 相隔近8年終於再度合體訪台，7名成員將於19日起在高雄世運主場館舉辦3場「BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN KAOHSIUNG」世界巡迴演唱會，預計吸引超過15萬名粉絲朝聖。今下午近4時BTS搭乘專機直飛降落高雄小港機場，現場湧入大批粉絲接機，成員一現身瞬間引爆震耳欲聾的尖叫聲。

BTS今中午從首爾金浦機場商務中心出發時，心情看起來相當好，面對韓媒鏡頭親切揮手、比出愛心手勢。下午抵達高雄後，或許是感受到港都的熱情與溫暖天氣，V將綠色針織上衣隨興披在肩上，露出酒紅色無袖內搭，展現慵懶帥氣。

頂著一頭金髮的J-HOPE戴上墨鏡、身穿菱格紋背心，還對粉絲放送飛吻；RM與金髮的 JIMIN則以全黑造型亮相，兩人雙雙微笑高舉右手向粉絲致意，親和力十足。柾國全身包緊緊，JIN穿灰色運動外套，SUGA則穿皮衣搭配牛仔褲，戴著棒球帽低頭快走。

而第69屆葛萊美獎日前揭曉入圍名單，南韓女團IVE與師妹團KiiiKiii雙雙入圍今年新設立的「最佳亞洲流行音樂表演獎」，此舉被外界解讀為與抵制該獎項的「BTS」防彈少年團唱反調。

BTS於7月時便霸氣宣布「不參與本屆葛萊美報名與角逐」，由於葛萊美今年增設「最佳亞洲流行音樂表演」獎項，要求作品須以亞洲語言演唱，BTS當時同步發表聲明，直言「希望音樂是因其本身而被聆聽與喜愛，而非按地域或語言被區分」，被樂壇解讀為無聲抗議分類限制，直接拒絕送件。

SUGA低頭行走。記者劉學聖／攝影

JIMIN揮手打招呼。記者劉學聖／攝影

柾國全身包緊緊。記者劉學聖／攝影

V把毛衣披在肩上。記者劉學聖／攝影

RM跟粉絲揮手致意。記者劉學聖／攝影

JIN穿灰色外套現身。記者劉學聖／攝影

粉絲接機。記者劉學聖／攝影