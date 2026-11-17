劉德華作客電台節目，暢談入行45年來的心路歷程與私下生活。（中新社檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： 劉德華受訪分享入行45年心路與家庭生活，親證多段寵粉往事，也透露教女兒數學很困難，並公開每天吃6顆蛋的養生減肥餐單。

香港 天王劉德華 近日作客新城知訊台節目《梨事會》，暢談入行45年來的心路歷程與私下生活。劉德華不僅親自證實演藝圈流傳多年的寵粉傳聞，更罕見分享教導14歲女兒寫功課的苦惱，甚至曝光每天吃6顆蛋的「佛系減肥餐單」。

親證寵粉傳聞 零下低溫唱到流鼻水

綜合香港新聞網、AM730報導，節目主持人向劉德華求證演藝圈流傳已久的兩大暖心傳聞，他大方證實皆為事實。其一是他過去拍完戲返回飯店房間按摩時，竟發現有歌迷躲在床底下；得知對方已整整餓了一天，劉德華不但沒有動怒，反而貼心準備麵包與水讓歌迷充飢後，才安全送對方離開。

另一段佳話則是一名來自內蒙古呼和浩特的貧困歌迷，曾在網路上感嘆自己太窮買不起機票，許願「下輩子希望華仔還叫劉德華」，屆時他存夠錢一定去看演唱會。劉德華得知此事後深受感動，毅然將巡演首站改至呼和浩特；即便當地氣溫低至零下，他冷到在台上邊唱邊流鼻水，仍堅持完成整場演出。

教14歲愛女寫數學頭痛 新歌《爸爸》遙寄亡父

談及家庭與育兒經，劉德華坦言教導14歲女兒劉向蕙寫功課令他相當頭痛，尤其是數學科。他無奈笑說，現在孩子學習的內容與過去差異太大，「他們現在學的數學跟我們那時候學的完全不一樣，算來算去結果都對不上」，令他不知從何教起。不過，父女倆在音樂上卻有雙向交流，劉向蕙如今也會針對他的新歌風格提出意見。

入行45年、踏入樂壇41年的劉德華，至今累積逾700首歌曲作品，其中約150首由他親自填詞。他回憶40多歲時曾思考自己能唱到幾歲，隨後寫下經典作《17歲》，將其視為演藝生涯的分水嶺，坦言從未想過能一路唱到今天。他也率先預告，即將登場的《About Life 劉德華巡迴演唱會》香港站將取消握手環節；而尚未正式發行的全新單曲《爸爸》，則是為了向亡父傳達思念，感性表示：「很想知道他在另一個世界是否安頓好了？」

養生秘訣 每天吃6顆蛋維持體態

私下極度念舊的劉德華透露，今年9月才剛與20多名小學同學聚餐，老同學至今仍喊他綽號「肥仔德」，全因當年班上已有另一位同學叫「華仔」，他只好把這個稱號讓給對方。

向來維持精實身材的他也公開獨門養生餐單：由於長年吃素不碰肉類，他每天會吃6顆水煮蛋補充蛋白質，並習慣將原味優格搭配玉米片食用，強調只要吃對食物，食量並不是問題。