AcQUA源少年歡慶出道4周年。(圖／種子音樂提供)

AcQUA源少年攜手走過4年，推出新歌「還是會陪你很久很久」，如同是寫給彼此以及歌迷的暖心告白，也是他們最想傳遞的心意。

「還是會陪你很久很久」由黃莑茗作曲，並與藍祥源共同填詞，鼓勵大家即使面對未知，也要勇敢走出屬於自己的道路，黃莑茗談到創作時希望留給粉絲長久陪伴的力量，「請記得我，還是會陪你很久很久」歌詞，則是想到4位團員互相打氣的畫面，他喊話：「不管外面的世界怎麼變，請記得我，我們還是會陪你很久很久。」

李秉諭也把握機會，說要把新歌送給一起長大的林毓家，因為兩人之間不只情誼深厚，還充滿著不用多說便能理解彼此的默契；林毓家也說能遇到好兄弟真的不容易，暖心表示：「不管他做什麼決定，不管我們去了哪裡，我都會陪他很久很久。」

另外，AcQUA源少年將於21日舉辦「AcQUA Ever：還4會」FanConcert，下午場主打遊戲與近距離互動，晚上場以音樂為主，讓粉絲一次感受到他們活潑與熱血的2種魅力。其中人稱「遊戲王」的盧佾暘對下午場充滿信心，誓言帶領同隊粉絲一路過關斬將，讓大家體驗「躺贏」的快感。