羅伯派汀森與《暮光之城》女星克莉絲汀．史都華的戀情曾是外界關注的焦點。（美聯社檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： 羅伯派汀森接棒007之際，外媒重提川普2012年曾多次發文催他與克莉絲汀分手，甚至公開邀約出席選美活動，成為話題。

隨著英國男星羅伯派汀森（Robert Pattinson）本周正式獲選接棒成為新一任「007」情報員詹姆斯 ．龐德 （James Bond），川普 總統過去針對這位現年40歲男星發表的言論也再度被網友翻出。

新聞周刊（Newsweek）報導，2012年，當時20出頭的羅伯派汀森正值廣受歡迎的《暮光之城》（Twilight）系列電影尾聲，他與同片女星克莉絲汀．史都華（Kristen Stewart）的戀情是外界關注的焦點。在2012年短短四周內，川普在社群平台上針對兩人的感情發布了至少10則貼文，一再敦促羅伯派汀森分手，甚至邀請他出席環球小姐選美大賽，並預言羅伯派汀森總有一天會感謝他。

不滿史都華「背叛」喊「甩掉她」

2012年，史都華在與羅伯派汀森交往期間，被媒體拍到與電影《公主與狩獵者》（Snow White and the Huntsman）導演魯伯特．桑德斯（Rupert Sanders）接吻，引發媒體大篇幅報導，史都華隨後也公開致歉。

這起風波不僅吸引粉絲與八卦小報關注，連川普也忍不住插一腳。2012年10月，他在推特（Twitter，現稱X）發文寫道：「羅伯派汀森不該原諒克莉絲汀．史都華。她像條狗一樣背叛了他，而且還會再犯——等著瞧吧。他值得更好的對象！」

▲ 來源：twitter@realDonaldTrump（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

川普並未就此罷休，同月稍晚更直接點名羅伯派汀森喊話：「大家都知道我是對的，羅伯派汀森應該甩掉克莉絲汀．史都華。再過幾年，他就會感謝我了。聰明點，羅伯。」

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當時擁有環球小姐組織（Miss Universe Organization）的川普，甚至向羅伯派汀森發出邀請，請他出席當年的選美盛會。川普在2012年10月的推文中寫道：「2012年環球小姐選美大賽將於12月19日在NBC和Telemundo電視台現場直播，隨時歡迎羅伯派汀森前來。」

到了同年11月，川普依然對這對年輕情侶念念不忘。他在11月9日寫道：「羅伯派汀森為了《暮光之城》上映強顏歡笑。我希望……他聽進了我對克莉絲汀．史都華的建議！」

史都華：這事為何讓川普抓狂？

2017年2月，史都華在主持美國知名喜劇節目《周六夜現場》（Saturday Night Live）時，特別在開場獨白中拿川普過去對她戀情的執著開玩笑。史都華在台上說：「四年前，我跟一個叫羅伯——羅伯派汀森的男生交往，我們分手了，後來又復合。不知為何，這件事讓唐納．川普徹底抓狂。」

同年，羅伯派汀森也對川普關注他感情一事作出回應。他在2017年接受《娛樂周刊》（Entertainment Weekly）專訪時表示：「我認為這有很多不同的層面。你的身分同時存在於許多不同的維度上，而這些維度彼此之間可能截然不同。」

羅伯派汀森接演007：夢想成真

早在2010年，當羅伯派汀森被問及是否有意飾演經典間諜詹姆斯．龐德時，他曾謙虛表示：「喔，我不知道，這可是一個難以勝任的重大角色。」當時他正出席電影《記得我》（Remember Me）的紅毯活動，該片由他與艾蜜莉．迪瑞文（Emilie de Ravin）主演，而飾演他父親的正是前任龐德男星皮爾斯．布洛斯南（Pierce Brosnan）。

2012年，羅伯派汀森曾再度被問及是否對龐德一角感興趣，他當時笑著反問：「為什麼大家一直問我這個問題？」接著說道：「我的意思是……我不知道，我很喜歡詹姆斯．龐德，但我真的不知道。」

自從接演龐德的消息公布後，眼尖的粉絲更在讓羅伯派汀森一舉成名的《暮光之城》電影中挖出與龐德的奇妙連結。在片中一幕高中停車場的場景裡，一群學生正討論即將到來的舞會主題「蒙地卡羅」（Monte Carlo），其中一名學生一邊發傳單一邊說著：「賭博、燕尾服，還有龐德，詹姆斯．龐德。」緊接著畫面便切到羅伯派汀森與史都華一起下車的鏡頭。

自周一官方宣布選角消息以來，派汀森表示獲託付演出007是「一生的榮幸」，並直言這個角色是「夢想成真」。

英國倫敦皮卡迪利圓環（Piccadilly Circus）戶外大螢幕16日公告，男星羅伯派汀森將接任下一代詹姆斯．龐德。（路透）