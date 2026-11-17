傑克葛倫霍邂逅了由女星菲比迪諾佛飾演的神祕女子。圖／華納提供

AI摘要 文章摘要整理： 《滯留》由M.奈沙馬蘭攜手尼可拉斯史派克打造，傑克葛倫霍在愛情與超自然謎團交織下，展開一段浪漫卻危險的故事，將於2027年2月5日上映。

好萊塢 鬼才名導M.奈沙馬蘭最新作品「滯留」今發布正式預告，奧斯卡 提名男星傑克葛倫霍在片中，邂逅了由女星菲比迪諾佛飾演的神祕女子，沒想到甜蜜約會卻逐漸浮現超自然異象，預告曝光女方全裸現身、隔著薄紗對他展開致命誘惑，下一秒卻發出淒厲慘叫，浪漫氛圍瞬間急轉直下。

預告前半段營造如愛情電影般的海岸、約會與曖昧情愫，隨後卻突然被靈異現象、死亡陰影與致命謎團全面侵入，也讓媒體形容這就像把尼可拉斯史派克式的浪漫電影，直接丟進M.奈沙馬蘭的超自然世界。

最擅長替觀眾製造驚喜的M.奈沙馬蘭，這次更破天荒找來寫出「手札情緣」等多部暢銷愛情小說的尼可拉斯史派克共同構思故事，將最純粹的愛情與最詭譎的超自然驚悚碰撞在一起，打造截然不同的全新類型作品。

以「靈異第六感」奠定懸疑大師地位的M.奈沙馬蘭，多年來擅長以超自然現象、心理恐懼與意想不到的故事轉折顛覆觀眾想像；尼可拉斯史派克則完全站在另一個世界，以「手札情緣」、「最後一封情書」等作品寫盡愛情裡的相遇、失去與遺憾，多部小說更被搬上大銀幕。

兩人透露，最初合作時就是希望找到一個既能滿足奈沙馬蘭影迷、又能打動史派克讀者的故事，最終以「愛情有時是人在低谷中唯一能拯救自己的力量」為核心，各自發展電影與小說版本。

電影「滯留」故事描述泰特高登是個低調遁世的建築師，他搬到沿海小鎮，準備完成他的最新作品。不久他遇見一名迷人的年輕女子，她使他走出封閉的世界，卻也讓他捲入籠罩著全鎮的致命謎團中。該片將於2027年2月5日在美上映。

傑克葛倫霍在片中有精彩的演出。圖／華納提供