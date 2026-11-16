英國男星羅伯特．帕丁森接棒成為第七任「007」情報員詹姆斯．龐德。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 羅伯特．帕丁森傳將出演第26部007電影，成為史上首位同時演過蝙蝠俠與龐德的男星，並完成哈利波特、暮光之城、蝙蝠俠、沙丘、007的5大IP集齊。

英國男星羅伯特．帕丁森（Robert Pattinson）正式接棒成為第七任「007」情報員詹姆斯 ．龐德 （James Bond），將主演由亞馬遜米高梅（Amazon MGM）出品、名導丹尼．維勒納夫（Denis Villeneuve）執導的第26部龐德電影。消息一出隨即引發影壇熱議。帕丁森不僅將成為影史首位同時演過「蝙蝠俠」與「詹姆斯．龐德」的演員，更將罕見地集滿《哈利波特》、《暮光之城》、《蝙蝠俠》、《沙丘》與《007》等五大好萊塢 頂級IP（Intellectual Property ，智慧財產權，在影視娛樂產業中指的是「具有高知名度、龐大粉絲基礎與商業開發價值的內容資產」）。

五大頂級系列加持 影視罕見

回顧帕丁森的演藝之路，早年便與多部現象級大片結緣。2005年，他在《哈利波特：火盃的考驗》（Harry Potter and the Goblet of Fire）中飾演西追．迪戈里（Cedric Diggory）一角嶄露頭角；2008年起主演《暮光之城》（Twilight）系列五部曲，憑藉吸血鬼愛德華．庫倫（Edward Cullen）一角紅遍全球，該系列累計票房突破33億美元。

擺脫偶像標籤後，帕丁森於2022年主演DC重啟之作《蝙蝠俠》（The Batman），成功詮釋年輕孤傲的布魯斯．韋恩（Bruce Wayne），全球狂攬7.7億美元票房，續集預計於2028年上映。此外，他也加盟名導維勒納夫執導的科幻史詩巨作《沙丘：救世主》（Dune: Messiah，俗稱《沙丘3》），該片定檔2026年12月18日上映。此次再披上龐德戰袍，將締造影史難得一見的「五大IP滿貫」紀錄。

商業與藝術並行 延續克雷格選角路線

除了上述五大賣座系列，帕丁森近年也頻繁與大導演合作，演出克里斯多福．諾蘭（Christopher Nolan）執導的《天能》（Tenet）及新作《奧德賽》（The Odyssey），走出一條「商業大片與作者電影(Auteur Film)並行」的獨特戲路。

媒體分析，製片方此次選角明顯延續前任龐德丹尼爾．克雷格（Daniel Craig）的成功模式——鎖定具備深厚文藝片底蘊的英國男演員。帕丁森過去在《失速夜狂奔》（Good Time）、《燈塔》（The Lighthouse）等獨立製片中的精湛演技，為他贏得片方高度信任。

據傳帕丁森一直是片方的頭號人選，甚至獲開出僅需簽約三部曲的優渥條件，與其他候選人需簽約四部的門檻形成鮮明對比，顯見其不可替代的市場號召力。