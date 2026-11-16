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23歲「超人力霸王」女星驟逝 下月新片上映成遺作

記者李姿瑩／即時報導
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中田乃愛外型甜美可愛，在觀眾心中好感度極高。圖／摘自livedoor news
中田乃愛外型甜美可愛，在觀眾心中好感度極高。圖／摘自livedoor news

AI摘要

文章摘要整理：

日本女星中田乃愛驚傳23歲離世，東寶藝能證實噩耗且未公開死因；她生前活躍於戲劇電影，遺作新片將照原定計畫上映。

日本演藝圈傳出憾事！日本女星中田乃愛驚傳離世，得年23歲。所屬經紀公司東寶藝能今（16日）透過官網發布訃聞，證實她已於近日辭世，消息曝光震驚外界。至於詳細死因及離世日期，經紀公司並未對外說明。

東寶藝能在公告中表示：「本公司所屬演員中田乃愛已於近日辭世，謹此沉痛告知。」並透露，告別式及葬禮已尊重家屬意願，僅由至親出席辦理。公司也向生前支持她的粉絲及演藝圈相關人士表達感謝。

中田乃愛2003年6月21日出生於日本石川縣，2016年參加第8屆「東寶灰姑娘」選拔，成功入圍決賽，從此踏入演藝圈。她於2019年透過電影「WE ARE LITTLE ZOMBIES」正式出道，2021年在電影「親愛的多桑」（マイ・ダディ）中，飾演室毅所演出的男主角女兒，逐漸受到關注，之後也陸續參與戲劇、電影及廣告演出。

中田乃愛生前仍活躍於演藝工作，目前正在東京電視台播出的「超人力霸王狄奧」中，飾演主要角色和泉坎娜，是劇中天文研究會的成員。她也參與電影演出，原訂12月4日起在日本各地上映。

令人不捨的是，中田乃愛最後一次更新社群平台是在本月6日，當時她才分享「超人力霸王狄奧」第16集播出心得，還俏皮寫下角色在劇情中沒有太多發揮空間的感想，並向粉絲預告下一集播出時間。如今噩耗傳出，讓外界更加感到錯愕。

電影製作團隊也於16日發表聲明，對她的離世表達深切哀悼，並在取得家屬理解後，決定按照原定計畫上映，希望透過作品讓觀眾再次看見她的身影。

精華 FAQ

  • 她所屬的東寶藝能於16日發布訃聞，證實中田乃愛近日辭世，並表示告別式與葬禮依家屬意願僅由至親出席辦理。

  • 她2019年以電影WE ARE LITTLE ZOMBIES出道，2021年在親愛的多桑飾演主角女兒，近期則在超人力霸王狄奧中演出和泉坎娜。

  • 沒有改變。電影製作團隊在獲得家屬理解後，決定按原定計畫於12月4日起在日本各地上映，希望觀眾能透過作品再見她的身影。

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