一秒露父愛…胡歌錄節目對女童脫口稱「爸爸」 怕女兒吃醋急喊剪掉

胡歌是演藝圈內出了名的「女兒奴」。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 胡歌在青海錄製《一路前行》時，因思念女兒對藏族女童脫口喊出「爸爸」，隨即改口並要求剪掉片段，真情流露引發網友熱議。

大陸男星胡歌 近年鮮少公開私生活，升格人父後對女兒「小茉莉」更是保護有加。近日，他在青海錄製環保紀實節目「一路前行」時，與當地藏族小女孩互動過程中，疑似因太想念女兒下意識脫口自稱「爸爸」，反應過來後不僅當場羞笑改口，更急忙叮囑節目組「這段不能播」，就怕愛女看到會吃醋，真情流露的模樣瞬間登上熱搜，融化大批網友。

這起溫馨又逗趣的小插曲發生在節目錄製期間，胡歌與同行嘉賓受藏醫德勒邀請，前往其家中為9歲小壽星慶生。現場氣氛熱絡，胡歌不僅貼心準備小禮物、一同唱生日歌切蛋糕，臨別前更蹲下身來，溫柔地與德勒家的小女兒「央金」分享棉花糖。或許是小女孩天真可愛的模樣太過討喜，胡歌順口便說出一句：「我們一起吃好不好？爸爸……」

話一出口，胡歌立刻意識到自己「喊錯人」，隨即笑著連忙改口：「不是爸爸」，並害羞地向旁人解釋「我習慣了」。他事後坦言，因為長期在青海高原拍戲，從夏天一路待到冬天，已經很久沒有回家陪伴家人，當時看見央金那雙清澈、亮晶晶的眼睛，瞬間想到遠方的女兒，在強烈的思念與日常帶娃的「肌肉記憶」驅使下，才會不自覺脫口而出。

更讓網友直呼暖心的是胡歌改口後的「護女本能」。他隨即轉頭向節目組工作人員叮囑：「剛才那段不能播，我女兒看到了肯定會生氣的」。深怕小茉莉在電視上看到爸爸對別人家的小女孩如此溫柔，會因此鬧脾氣、吃飛醋。這段非劇本設定的真實反應曝光後，迅速在網上引發熱議。

事實上，胡歌私底下早已是演藝圈出了名的「女兒奴」。自2023年迎來愛女小茉莉後，他多次被民眾目擊素顏前往幼兒園排隊接放學、熟練地手拎午睡被褥袋，甚至換上統一班服親自參加親子運動會拔河比賽。

他也曾在受訪時感性透露，每次出門工作前，女兒歪著頭對他說「抱抱我」，就是他人生中最幸福的時刻；他也曾因深夜在片場收到女兒熟睡的照片而當場感動落淚，甚至為了能陪伴孩子更長久，下定決心戒掉多年菸癮並更加注重健康。

影片在網路流傳後，許多粉絲紛紛留言笑稱「胡歌女兒奴實錘了」、「連口誤的後續反應都是爸爸的專屬溫柔」，認為這份不經意流露的父愛與對家人的牽掛，比任何戲劇演出都更加動人。