現代版「嫁金釵」？田曦薇新劇再扮雙面千金 魏大勛造型也被嫌沒新意

魏大勛黑西裝、細框金絲眼鏡的造型被吐槽「毫無新鮮感」。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 田曦薇在新劇《青風吹又生》一人分飾兩角，延續真假千金題材引發熱議；預告雖衝出高播放量，卻也因角色重複與魏大勛造型缺乏新鮮感而出現爭議。

大陸人氣女星田曦薇今年演藝事業迎來大爆發，先後憑藉「逐玉」、「低智商犯罪」、「天才女友」累積聲勢，近期更因「嫁金釵」暴漲620萬粉絲，穩坐95花頂流之位。前不久，她與魏大勛搭檔的新劇「青風吹又生」殺青，平台火速釋出首支預告，播放量迅速衝破270萬，未播先轟動。不過，田曦薇在新劇中再度挑戰「真假千金」設定也引發網路兩極討論。

「青風吹又生」改編自小說「贏家」，田曦薇在劇中一人分飾兩角，同時演繹小鎮出身的數學系學霸「林青」，以及豪門千金「梁夢」。劇情講述林青因一場意外與梁夢身分互換，被迫頂替對方踏入權力暗湧的梁家，從被動防守轉為主動掌局。預告中，田曦薇身著喪服冷豔登場，與魏大勛針鋒相對喊出：「我在明處替你擋箭，你在暗處做我底牌。」霸氣台詞展現截然不同於過往「國民初戀臉」的強大氣場。

然而，由於田曦薇才剛在爆款古裝劇「嫁金釵」演過真假千金戲碼，新劇「青風吹又生」隨即又端出相似的身分錯位套路，不少網友直呼根本是「現代版『嫁金釵』」，質疑她短時間內重複接演同質性過高的角色，恐讓觀眾產生審美疲乏。不過也有劇迷力挺，認為她在清爽學霸與紅衣冷豔千金間切換自如，演技層次分明，期待她與影后惠英紅同台飆戲，在實力派前輩的加持下，激盪出截然不同的火花。

除了女主角戲路引發熱議，男主角魏大勛的造型也成為網友吐槽焦點。他在劇中飾演城府深沉的梁家異姓長子「趙家安」，但預告裡身著黑西裝、搭配細框金絲眼鏡的「斯文敗類」形象，被不少觀眾直指與他先前在「我的人間煙火」飾演的「孟宴臣」，以及「無可替代」中的「葉信之」如出一轍，直言「毫無新鮮感」，成為預告中另一大爭議焦點。

田曦薇在新劇「青風吹又生」中，又演真假千金戲碼。(取材自微博)