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別買股票啦…TRASH奪冠喊破世界紀錄 錢可以這樣用

記者林士傑／即時報導
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TRASH主唱阿夜(右)跟吉他手頤原默契十足。圖／夥球擊提供
TRASH主唱阿夜(右)跟吉他手頤原默契十足。圖／夥球擊提供

AI摘要

文章摘要整理：

TRASH在2026火球祭登台，感謝滅火器與樂迷支持，並呼籲將資金轉向支持喜歡的藝人；同場也宣布合體回歸，洪佩瑜與陳嫺靜則以合唱掀起高潮。

台灣樂團TRASH今天登上2026火球祭舞台，感性向主辦的滅火器致謝，「台灣一直以來，都有非常多人努力地耕耘，給我們台灣很棒的音樂環境。大家要一起努力，把買股票的錢花一點來支持喜歡的藝人，這樣台灣的場景會愈來愈好」，引發全場尖叫支持。

他們送上「相信2Ø24」以及熱騰騰的新歌「只剩後悔在等待」，由於主唱阿夜、吉他手頤原、貝斯手博文、鼓手魁剛接連推出個人專輯，其中貝斯手博文更結合寫真集，阿夜笑說：「我覺得這算是打破台灣搖滾史上的金氏世界紀錄，有人發了寫真集啊，聽說還是預購第一名！」接著又虧博文想不開，跟他一起同樣升格當爸，收到他祝福的博文回說「加油加油」。

鼓手魁剛則有感而發，談到「玩一個樂團到底要多笨，才會賠錢辦一個音樂祭。但是我沒想過，原來笨也可以笨得很帥，謝謝滅火器」。面對踏上實現夢想的這條路，阿夜說過程一定會覺得孤單，「但當我們聚在一起的時候，我們就能夠改變世界，就算什麼都沒有，我還有火球祭的朋友」，宣布TRASH正式合體回歸歌壇。

全場數萬人報以熱烈掌聲，阿夜忍不住開玩笑說：「我講一句，你們就造勢一下，我們又不是來選舉的，好啦我是23號，大家要記得投我喔！」

先後拿下金曲新人的洪佩瑜邀來早些演出的陳嫺靜同台，洪珮瑜笑稱對方來無影去無蹤，要把握對方在台上的時間，共同翻唱王若琳的「有你的快樂」，雖沒聊天互動，仍靠著音樂征服全場。

TRASH鼓手魁剛。圖／夥球擊提供
TRASH鼓手魁剛。圖／夥球擊提供

洪佩瑜(左)、陳嫺靜驚喜同台。圖／夥球擊提供
洪佩瑜(左)、陳嫺靜驚喜同台。圖／夥球擊提供

TRASH喊話觀眾多多支持台灣音樂。圖／夥球擊提供
TRASH喊話觀眾多多支持台灣音樂。圖／夥球擊提供

TRASH貝斯手博文悄悄升格當爸。圖／夥球擊提供
TRASH貝斯手博文悄悄升格當爸。圖／夥球擊提供

精華 FAQ

  • 他們感性表示，希望大家把原本拿去買股票的錢，分一點來支持喜歡的藝人，認為這樣能讓台灣音樂環境越來越好，現場也因此爆出尖叫與掌聲。

  • 阿夜提到團員都陸續推出個人專輯，其中博文還結合寫真集，甚至笑稱這像是打破台灣搖滾史上的金氏世界紀錄，也順勢虧博文同樣升格當爸。

  • 洪佩瑜邀請陳嫺靜同台，兩人翻唱王若琳的〈有你的快樂〉，雖然互動不多，但仍以歌聲征服觀眾，成為當天另一個受矚目的演出焦點。

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