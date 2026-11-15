轟蔣萬安團隊螺絲鬆掉 林夕批丁守中等人：勿步香港後塵

林夕定居台灣11年，並於5年前取得台灣公民身分。(本報系資料照/詠聯文創科技提供)

AI摘要 文章摘要整理： 林夕在threads連發貼文，痛批台北市府執行力不佳，也警告部分藍營人士推動兩岸統一構想恐讓台灣步香港後塵，呼籲民眾以投票守住自身利益。

「詞神」林夕定居台灣11年，並於5年前取得台灣公民身分，昨天正式開通threads帳號，至今連發4篇分享己見。他先轟台北市現任市府執行力恰如鬆掉的螺絲，再來質疑台北市執政團隊疑似製造仇恨，再來針對前海基會副董事長邱進益稱要統一兩岸，貨幣，林夕直言「我最親愛的，禍不及家人啊」。

林夕當年在香港 雨傘革命失敗之後，移居台北至今，談到以過去3年多所見，「現任市府執行力恰如鬆掉的螺絲，持續地砸在大直基泰荒廢的停車場。難道大直基泰案也是在掌握中、一直推進的政績之一嗎？凍未條（台語，意指受不了）啦。抄襲果然是最高致敬」。

對於台北市長候選人沈伯洋提出的市民大道縫合計畫，他直言「要理解究竟需要多高智商呢」，認為：「候選人提出改善方案，卻只能換來執政團伙（團隊）敵意的冷嘲熱諷呢？這種態度只為了製造仇恨嗎？」

再來，國民黨前立委、兩岸發展研究基金會董事長丁守中、立法院前院長王金平、行政院前院長陳冲、陸委會前主委蘇起等人，日前出席「紀念國父誕辰暨兩岸和平倡議大會」，提出和平優先、恢復兩岸對話、深化合作及推動政治協商4大主張。

其中，邱進益提出「兩岸和平融合倡議10年計畫」，主張2030年建立兩岸共同市場、2032年統一貨幣，並在2036年解決兩岸政治問題。對此，林夕直呼「代誌大條欸（意指事情嚴重了）」，直指他們想在2036重蹈香港一國兩制覆轍，必要條件是國民黨2028年必須重新執政，發起公投，他說：「那麼，身為中華民國公民，我也別無選擇，只能含血投下自利也利他的一票，支持抗中保台一方」。

林夕談到定居台灣11年來，歷經馬、蔡、賴治下，從沒對民選出來的執政黨害怕過，「又談何順服？早年在香港，我也只為事件、信念站台，支持相同價值觀而不是盲撐某個政黨」，他也呼籲大家回家投票：「入匭的每一票，不必奢談神聖，不，都為自己利益投下而已。」