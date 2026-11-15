52歲賈靜雯凍齡竟遭女兒吐槽「像大媽」 認了偷偷刺青

賈靜雯。記者沈昱嘉／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 賈靜雯首度接下醫美品牌大使，談到保養、變美與家庭互動，並透露手臂刺了大女兒名字，也被女兒吐槽穿搭像大媽。

52歲賈靜雯首度擔任醫美品牌大使，她出席活動分享保養秘訣，坦言自己算是很晚才開始接觸，過去因臉部只要有一點改變就容易被看出，因此一直不敢嘗試，直到近幾年才開始認真做保養，但仍不希望有過多的改變，強調自然就好，至於老公修杰楷 是否看得出她臉部「動了手腳」，她笑說直男根本看不懂，若自己覺得變漂亮了，修杰楷還會回：「妳不是都長這樣嗎？」

前陣子江宏恩、張鳳書當年「飛龍在天」演員合體，恰巧該劇也重播，身為該劇女主角，賈靜雯笑說，朋友有傳照片給自己，小女兒波妞還好奇問：「妳真的演一隻龍嗎？會飛嗎？」

回頭看20多年前的古裝造型，她坦言有點害羞，不過9歲的波妞一如既往，給予滿滿情緒支持，會誇媽媽「從以前到現在都一樣漂亮」，賈靜雯也形容波妞是滿滿粉紅泡泡、浪漫又愛撒嬌的類型，咘咘則像是專門負責戳破粉紅泡泡的人，甚至會直接對她的穿搭提出意見，先前看到媽媽穿小碎花，還忍不住吐槽：「妳這樣很像大媽！」令她哭笑不得。

對於外型上的變化，賈靜雯透露，其實前段時間在手臂上刺了大女兒Angel的名字，她認為這個名字代表很棒的能量，希望透過刺青將這份情感記錄下來。

她表示，原本也想把另外兩個女兒的名字一起刺上去，沒想到兩人都心疼媽媽，擔心刺青會很痛，紛紛勸她不要刺。至於是否也想過刺上老公修杰楷的名字，她則笑回：「這個有點難回答！」坦言目前完全沒有這個念頭。

賈靜雯出席醫美活動，分享保養秘訣。記者沈昱嘉／攝影

賈靜雯擔任臉部醫美品牌大使。記者沈昱嘉／攝影