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「鹿鼎記」女星創業9年從1人拚到30人 20型男喊：社長好

記者陳慧貞／即時報導
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「最美整復闆娘」王寶兒(左起)扮鬼，在「晚窒息」中與姚愛寗、初孟軒合作演出。 圖...
「最美整復闆娘」王寶兒(左起)扮鬼，在「晚窒息」中與姚愛寗、初孟軒合作演出。 圖／唐居國際娛樂 提供

AI摘要

文章摘要整理：

王寶兒跨足整復產業9年有成，從1人做到近30人團隊，並以韓系形象照打破刻板印象，同時持續演出新片《晚窒息》。

曾在「天龍八部」飾演「夢姑」、「鹿鼎記」演出曾柔的演員王寶兒，跨足整復產業9年有成，從最初只有1名員工，如今團隊已發展至近30人，演藝、事業雙線開花！近日她更豪砸六位數拍攝韓系時尚形象照，身穿白色禮服坐鎮中央，身旁近20位黑西裝型男簇擁，宛如韓劇霸氣女總裁。她笑說：「別人花錢追韓團，我直接花六位數打造自己的整復男團，而且每個成員每天都會準時來上班！」

這組形象照從創意到服裝搭配全由王寶兒親自發想，希望打破大眾對傳統整復產業的刻板印象，結合專業調理與現代美學。沒想到拍攝當天，團隊成員換上黑西裝後，竟互相調侃：「我們這樣根本就是男公關會館吧！」讓她哭笑不得，直呼：「我明明想打造整復界的韓團，怎麼突然變男公關會館啦！」還自嘲當天根本是韓劇女總裁，彷彿下一秒就有人幫忙開車門、集體鞠躬喊「社長好！」

事業經營有成，王寶兒也沒放下演員身分。近期她參演的電影「晚窒息」將於11月27日全台上映，這次跳脫過往古裝形象，飾演松杉高中游泳隊傳奇人物「任萱學姐」，更挑戰扮鬼，與姚愛寗、王渝屏、初孟軒有精彩對手戲。她透露私下是心理懸疑、恐怖片狂粉，尤其喜歡劇情不斷反轉、讓人猜不透結局的作品，沒想到這次竟有機會親自挑戰恐怖演出。

談到創業歷程，王寶兒表示近30名員工全由自己親自面試錄取，始終相信「帶人要帶心」，比起團隊規模，更在意彼此的信任。她坦言創業難免遇到挫折，偶爾也會偷偷掉淚，但從未想過放棄：「我可以跌倒、可以難過，但哭完還是會繼續往前走！」如今已有主管團隊協助營運，讓她能更放心投入演藝工作，未來也計畫拓展其他縣市。

王寶兒(中)砸六位數打造時尚整復男團。圖／唐居國際娛樂 提供
王寶兒(中)砸六位數打造時尚整復男團。圖／唐居國際娛樂 提供

「天龍八部」王寶兒大銀幕初登場，電影「晚窒息」中挑戰扮鬼。圖／唐居國際娛樂 提供
「天龍八部」王寶兒大銀幕初登場，電影「晚窒息」中挑戰扮鬼。圖／唐居國際娛樂 提供

王寶兒希望透過時尚形象，讓更多人看見整復師的專業與自信。 圖／唐居國際娛樂 提供
王寶兒希望透過時尚形象，讓更多人看見整復師的專業與自信。 圖／唐居國際娛樂 提供

王寶兒在「晚窒息」中飾演藏著不為人知秘密的校園傳奇人物「任萱學姐」 。 圖／唐居...
王寶兒在「晚窒息」中飾演藏著不為人知秘密的校園傳奇人物「任萱學姐」 。 圖／唐居國際娛樂 提供

精華 FAQ

  • 她從創業初期只有1名員工開始，靠著親自面試錄取、重視信任與帶人帶心的理念，逐步建立主管團隊，讓整復事業在9年內成長到近30人。

  • 她希望透過白禮服搭配黑西裝型男的視覺效果，翻轉大眾對傳統整復產業的印象，把專業調理與現代美學結合，打造像韓劇女總裁般的品牌形象。

  • 她參演的電影《晚窒息》將於11月27日上映，這次挑戰恐怖角色與扮鬼演出；未來在主管團隊協助下，也計畫把整復事業拓展到其他縣市。

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