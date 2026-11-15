松山研一鄉下拍片變保母 邀2名中學生同住 還煮飯做蛋糕
松山研一在《當風吹來奈義町》拍攝期間邀兩名國中生同住、煮飯做蛋糕，藉由生活互動安撫後輩情緒；導演深田晃司也透露影片將於12月4日在台上映。
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松山研一在《當風吹來奈義町》拍攝期間邀兩名國中生同住、煮飯做蛋糕，藉由生活互動安撫後輩情緒；導演深田晃司也透露影片將於12月4日在台上映。
日本演員松山研一在電影「當風吹來奈義町」展現暖心一面！導演深田晃司受邀訪台出席金馬活動，接受訪問時透露，拍攝期間兩名年輕演員當時都還是國中生，面對片中多位資深演員難免緊張，沒想到松山研一不僅主動炒熱片場氣氛，還邀請兩人一起住進自己在鄉下的住宿處，3人一起煮飯、做蛋糕，甚至帶到片場分享給工作人員，意外成為劇組最溫暖的日常。
深田晃司表示，這次能邀請松山研一演出相當慶幸，因為他本人個性非常開朗，每天在片場都負責炒熱氣氛。當時兩名年輕演員雖然已經有演戲經驗，但年紀尚輕，第一次與這麼多資深演員合作，難免感到緊張。
由於松山研一拍攝期間必須住在奈義町，住宿空間相當寬敞，他乾脆邀請兩名年輕演員一起住，笑說房子這麼大，不住也很浪費。三人因此展開一段特別的鄉下同居生活，不僅一起煮飯，還會動手做蛋糕，再帶到片場分送給工作人員，讓原本拘謹的年輕演員逐漸放鬆，也更容易投入表演。
深田晃司透露，整個拍攝期間約3周，松山研一實際住在當地約十幾天，其中還有幾天是三人一起生活。他特別感謝松山研一主動照顧兩名後輩，透過生活上的互動消除他們的緊張感，讓拍攝現場充滿輕鬆氣氛。
深田晃司也分享，自己與松山研一私底下其實不算特別熟，除了工作、吃飯時的交流，平常並沒有太多私下互動，但這次合作讓他看見松山研一開朗、親切的一面，也對他願意主動照顧年輕演員留下深刻印象。
「當風吹來奈義町」以日本岡山縣奈義町為背景，除了描繪地方人口外移、少子化等現象，也觸及性少數族群在封閉環境中的處境。導演深田晃司透露，劇本從2016年開始構思，並將台灣同性婚姻合法化的元素融入故事，片中一對年輕男同志情侶甚至曾考慮離開日本、前往台灣生活。他也笑說，未來不排除把故事延伸到台灣，拍攝兩人來台後的後續發展。「當風吹來奈義町」12月4日在台上映。
他主動邀請兩名當時仍是國中生的年輕演員住進自己在奈義町的住宿處，三人一起生活、煮飯、做蛋糕，還把成品帶到片場分送工作人員。 深田晃司表示，松山研一個性開朗，每天都負責炒熱片場氣氛，並且很願意照顧年輕後輩，讓原本緊張的拍攝環境變得輕鬆許多。 電影以岡山縣奈義町為背景，除了描寫人口外移與少子化，也觸及性少數族群在封閉環境中的處境，並把台灣同性婚姻合法化元素納入劇情。
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他主動邀請兩名當時仍是國中生的年輕演員住進自己在奈義町的住宿處，三人一起生活、煮飯、做蛋糕，還把成品帶到片場分送工作人員。
深田晃司表示，松山研一個性開朗，每天都負責炒熱片場氣氛，並且很願意照顧年輕後輩，讓原本緊張的拍攝環境變得輕鬆許多。
電影以岡山縣奈義町為背景，除了描寫人口外移與少子化，也觸及性少數族群在封閉環境中的處境，並把台灣同性婚姻合法化元素納入劇情。
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