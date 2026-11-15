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Tiffany、卞耀漢MMA婚後首同台 老公看傻甜喊：太可愛

記者闕志儒／即時報導
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Tiffany(右)與演員老公卞耀漢婚後首次公開同台。圖／摘自MMA
Tiffany(右)與演員老公卞耀漢婚後首次公開同台。圖／摘自MMA

AI摘要

文章摘要整理：

Tiffany與卞耀漢在2026 MMA首次婚後同台頒獎，卞耀漢被老婆可愛反應逗得當眾放閃；Tiffany也透露少女時代正籌備2027年20周年活動。

南韓「2026 Melon Music Awards」（MMA）15日晚在首爾高尺天空巨蛋登場，少女時代Tiffany與演員老公卞耀漢以頒獎嘉賓身分亮相，這也是兩人婚後首次公開同台出席大型典禮。原本應該專注頒獎的卞耀漢，卻意外被老婆的可愛反應吸引，甚至一度忘記接話，當眾告白般的甜蜜互動，瞬間讓頒獎舞台變成放閃現場。

首次參加MMA的卞耀漢，特別提起Tiffany與典禮的深厚淵源，讓老婆分享昔日風光。Tiffany回憶，少女時代2009年曾在首屆MMA橫掃6項獎座，創下難忘紀錄。談到當年的輝煌成績，她忍不住露出燦爛笑容，還興奮比出勝利手勢，沒想到卞耀漢看得出神，突然笑說：「妳的反應真的太可愛了，害我不知道該怎麼回應。」隨即才回神表示要專心主持，突如其來的寵妻發言，讓全場沉浸在粉紅泡泡中。

夫妻倆除了甜蜜放閃，也帶來少女時代的最新動向。卞耀漢乘機詢問，迎接2027年出道20周年，團體是否安排特別活動？Tiffany透露，成員們已持續討論相關計畫，也正認真籌備，希望屆時能展現不同以往的全新面貌。雖然尚未公布具體內容，但這番親口證實的好消息，已讓期待少女時代合體的粉絲充滿想像。

Tiffany(右)與演員老公卞耀漢婚後首次公開同台。圖／摘自MMA
Tiffany(右)與演員老公卞耀漢婚後首次公開同台。圖／摘自MMA

精華 FAQ

  • 兩人在首爾高尺天空巨蛋舉行的2026 Melon Music Awards擔任頒獎嘉賓，這也是他們婚後首次公開同台出席大型典禮，成為典禮焦點。

  • 因為Tiffany談到少女時代2009年在首屆MMA橫掃6項獎座時，露出燦爛笑容並比出勝利手勢，卞耀漢看得出神，笑說她太可愛，還一度忘記接話。

  • 卞耀漢趁機問到2027年出道20周年計畫，Tiffany表示成員們已持續討論相關活動並認真籌備，希望屆時能帶來不同以往的全新面貌。

南韓

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