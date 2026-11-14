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炎亞綸驚爆逼近糖尿病臨界點 羞認與男友「生理上出家」

記者梅衍儂／即時報導
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炎亞綸和男友感情非常好。記者沈昱嘉／攝影
炎亞綸和男友感情非常好。記者沈昱嘉／攝影

AI摘要

文章摘要整理：

炎亞綸受訪時透露健康亮紅燈，膽固醇與血糖偏高，靠吃素和飲食控制改善；他也分享與男友的生活、求婚討論，並談同志平權與尊重議題。

炎亞綸近期為展覽「記憶的匯聚」擔任策展人，13日他出席受訪時笑言：「我人生這麼抓馬，製造了不少記憶！」話鋒一轉，他透露自己近期健康亮起紅燈，不僅膽固醇過高，血糖也偏高達到「糖尿病臨界點」，為了健康，他目前積極落實飲食控制，甚至吃素兩個月，笑稱不僅身體有好的變化，連生活也「生理上出家」，和男友床事頻率變低，直呼：「現在可能一季只有一次。」

感情生活穩定的他也大方分享與男友的甜蜜互動，透露男友對他的照顧無微不至，會幫忙洗內褲、分擔生活大小事，炎亞綸也會拖地做家事，現場被媒體大讚是新好男人時，炎亞綸嚇得連忙搖手求饒：「不要給我好男人標籤，很怕翻車。」

至於外界關心的結婚進度，他坦言兩人確實「有在溝通求婚」，但仍在考慮中，「愛彼此才是最重要的，有沒有結婚都不會太影響想法。」

外界以為他會現身上月的同志大遊行，炎亞綸表示：「去過不代表一定都要去。」他認為平權是希望大家盡量把彼此當平常人看待，「不去不代表我不認同，去了也不代表我全部都認同。」他強調，每個人都有表達自己想法和意見的空間，這是每一個人都要被尊重的，只要不是用唇槍舌劍批評、人身攻擊，應該都要有表達立場的空間。

談到同志酒吧被警方臨檢搜索，炎亞綸表示：「我覺得有改進空間，可以去檢查，但是對談之間的用詞可以互相尊重一點。」他也理解大眾對同志有不同的解讀，「（普羅大眾）看到的世界的同志，跟我們感受到的一定有落差，這個落差一定需要溝通才能夠對接跟聚焦。」他直言，如果惡言相向，「這個分岔會愈來愈開，愈來愈撕裂，不是我想看到的。」

炎亞綸出席展覽開幕。記者沈昱嘉／攝影
炎亞綸出席展覽開幕。記者沈昱嘉／攝影

精華 FAQ

  • 他表示自己膽固醇過高，血糖也偏高到接近糖尿病臨界點，因此開始積極調整飲食，甚至已經吃素2個月，希望先把身體狀況穩定下來。

  • 炎亞綸說兩人感情穩定，男友也很照顧他，生活上彼此分工；至於結婚，他們確實有在溝通求婚，但他認為愛彼此最重要，有沒有結婚都不影響感情。

  • 他認為去不去遊行不代表立場，重點是彼此平常看待與尊重；談到同志酒吧臨檢，他主張可以檢查，但對話用詞應更尊重，避免惡言造成更大撕裂。

炎亞綸 糖尿病

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