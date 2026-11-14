我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳辭執行長 馬斯克：Nvidia將失去部分關鍵交易

澳洲總理氣候會議場邊閒聊開黃腔 麥克風未關出糗

木村拓哉、山下智久同天在台開唱 風間俊介加碼變握手會

記者梅衍儂／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
風間俊介首次在台灣舉辦粉絲見面會，吸引滿場歌迷力挺。圖／重星音樂娛樂提供
風間俊介首次在台灣舉辦粉絲見面會，吸引滿場歌迷力挺。圖／重星音樂娛樂提供

AI摘要

文章摘要整理：

風間俊介首次在台舉辦粉絲見面會，臨時加碼握手互動並展現舞技；同日木村拓哉與山下智久也在台開唱，形成熱鬧的日星同台盛況。

日星風間俊介首次來台舉辦粉絲見面會，今（14）日一天連開兩場，除了大秀久違的舞技，他更臨時加碼變成握手會，風間俊介是第4次到台灣，直呼：「我非常喜歡台灣，從以前網路還不發達的時期就收到過台灣粉絲的信，覺得很開心，所以在收到活動邀約的時候，我就心想一定要來！」

今日星在台特別熱鬧，風間俊介前經紀公司的前輩木村拓哉，以及跟他有30年交情的山下智久，也都同時在台舉辦演唱會。對於這樣的巧合，風間俊介也覺得有趣，他笑說相信木村拓哉和山下智久一定會帶來非常精彩、非常華麗的演出，而他自己風格不同：「就是瘋狂地跟大家聊天。」

他有點不好意思地表示，雖然很希望可以直接用中文跟大家聊天，但最近忙著拍戲，無暇練習，只能放棄說中文的念頭。也因為自己這次來不及學中文，所以一回想起以前收到台灣粉絲都特地用日文寫信給他，覺得特別感動。

熱愛搭飛機的風間俊介以「機長」的身份歡迎粉絲到來，為了要用最直接的方式與粉絲交流，風間俊準備了電腦。當背後大螢幕出現翻譯軟體頁面，並透過電腦語音翻譯他的話時，全場粉絲哄堂大笑，沒想到風間俊介一講完話，台下粉絲竟然可以立刻回應，台灣粉絲的日語能力讓風間俊介大吃一驚，乾脆放棄電腦，直接徵求粉絲幫忙翻譯。

風間俊介認真聽粉絲說話。圖／重星音樂娛樂提供
風間俊介認真聽粉絲說話。圖／重星音樂娛樂提供

風間俊介比可愛動作逗笑粉絲。圖／重星音樂娛樂提供
風間俊介比可愛動作逗笑粉絲。圖／重星音樂娛樂提供

精華 FAQ

  • 他首次來台舉辦粉絲見面會，且一天連開2場；現場除了大秀久違的舞技，還臨時加碼變成握手會，讓粉絲有更多近距離互動的機會。

  • 他表示自己第4次來台，從網路還不發達時期就收到台灣粉絲來信，覺得非常開心與感動，因此一收到活動邀約就決定一定要來台灣。

  • 木村拓哉與山下智久也在台舉辦演唱會，三方同日登台相當罕見。風間俊介認為這很有趣，並笑說兩位前輩一定會帶來精彩華麗的演出，而自己則是瘋狂和大家聊天。

木村拓哉

上一則

開場就90度鞠躬 木村拓哉為日本謝謝台灣：我們是好朋友

延伸閱讀

54歲木村拓哉台北開唱 5000粉絲慶生 竟直接把人抓上台

54歲木村拓哉台北開唱 5000粉絲慶生 竟直接把人抓上台
木村拓哉抵台1舉動超紳士 麥克風海中「親自舉麥給翻譯」54歲神顏曝

木村拓哉抵台1舉動超紳士 麥克風海中「親自舉麥給翻譯」54歲神顏曝
開場就90度鞠躬 木村拓哉為日本謝謝台灣：我們是好朋友

開場就90度鞠躬 木村拓哉為日本謝謝台灣：我們是好朋友
5千粉歡慶木村拓哉54歲生日 天王緊貼壽星「擁抱擊掌全都來」

5千粉歡慶木村拓哉54歲生日 天王緊貼壽星「擁抱擊掌全都來」

熱門新聞

劉愷威與黎紀君早前被拍到一同打球、手牽手外出用餐。（取材自溫州新聞）

劉愷威認愛小20歲女友 劉父：12歲「小糯米」不抗拒

2026-11-08 07:00
引退的費玉清仍掛念流浪貓狗，持續捐款幫忙。聯合報系資料照

引退6年費玉清現身了 撒數千萬助流浪動物 告白內容曝光

2026-11-12 12:19
周思潔17歲出道，當年有「東洋娃娃」的稱號。（萊格悠國際文化有限公司提供）

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

2026-10-24 05:09
田曦薇和閻桉互動。（取材自微博）

「嫁金釵」回門宴 田曦薇聽到一句話落淚 閻桉遞紙巾

2026-11-08 06:00
黃仁勳與妻子洛莉檔案照。（路透）

她驚吐黃仁勳「早該出軌了」教正宮如何自保

2026-11-13 13:45
Kanye West與妻子Bianca Censori屢屢掀起話題。（路透檔案照）

尺度女王又放大招 肯爺辣妻「超低胸連身衣」讓人看傻眼

2026-11-06 17:56

超人氣

更多 >
等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...

等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...
加州男想賣價值575萬土地 鄰居齊反對 只好捐市府

加州男想賣價值575萬土地 鄰居齊反對 只好捐市府
突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？

突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？
她驚吐黃仁勳「早該出軌了」教正宮如何自保

她驚吐黃仁勳「早該出軌了」教正宮如何自保
美國全境航班突停飛 國安部長急發聲：不是另一起9／11

美國全境航班突停飛 國安部長急發聲：不是另一起9／11