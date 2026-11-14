木村拓哉、山下智久同天在台開唱 風間俊介加碼變握手會

風間俊介首次在台灣舉辦粉絲見面會，吸引滿場歌迷力挺。圖／重星音樂娛樂提供

AI摘要 文章摘要整理： 風間俊介首次在台舉辦粉絲見面會，臨時加碼握手互動並展現舞技；同日木村拓哉與山下智久也在台開唱，形成熱鬧的日星同台盛況。

日星風間俊介首次來台舉辦粉絲見面會，今（14）日一天連開兩場，除了大秀久違的舞技，他更臨時加碼變成握手會，風間俊介是第4次到台灣，直呼：「我非常喜歡台灣，從以前網路還不發達的時期就收到過台灣粉絲的信，覺得很開心，所以在收到活動邀約的時候，我就心想一定要來！」

今日星在台特別熱鬧，風間俊介前經紀公司的前輩木村拓哉 ，以及跟他有30年交情的山下智久，也都同時在台舉辦演唱會。對於這樣的巧合，風間俊介也覺得有趣，他笑說相信木村拓哉和山下智久一定會帶來非常精彩、非常華麗的演出，而他自己風格不同：「就是瘋狂地跟大家聊天。」

他有點不好意思地表示，雖然很希望可以直接用中文跟大家聊天，但最近忙著拍戲，無暇練習，只能放棄說中文的念頭。也因為自己這次來不及學中文，所以一回想起以前收到台灣粉絲都特地用日文寫信給他，覺得特別感動。

熱愛搭飛機的風間俊介以「機長」的身份歡迎粉絲到來，為了要用最直接的方式與粉絲交流，風間俊準備了電腦。當背後大螢幕出現翻譯軟體頁面，並透過電腦語音翻譯他的話時，全場粉絲哄堂大笑，沒想到風間俊介一講完話，台下粉絲竟然可以立刻回應，台灣粉絲的日語能力讓風間俊介大吃一驚，乾脆放棄電腦，直接徵求粉絲幫忙翻譯。

風間俊介認真聽粉絲說話。圖／重星音樂娛樂提供

風間俊介比可愛動作逗笑粉絲。圖／重星音樂娛樂提供