開場就90度鞠躬 木村拓哉為日本謝謝台灣：我們是好朋友

木村拓哉開全麥展現深厚唱功。圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供

AI摘要 文章摘要整理： 木村拓哉台北演唱會第2場以感性致謝台灣作結，他在開場鞠躬感謝援助日本，並演唱SMAP名曲、以繁體中文手寫留言回應粉絲熱情。

亞洲天王木村拓哉 的台北演唱會，第2場於14日在台北流行音樂中心圓滿畫下句點。雖然今天已經不是他的生日，但他比照第1場演出，邀請當日壽星上台同樂，為他們高歌「UNIQUE」。

木村拓哉沒把粉絲當外人，他不特別自我介紹，而是直接聊起自己的看法，「雖然才剛開場，但我一直覺得還有一件事一定要向大家道謝。每當日本 發生地震 、遭遇天災的時候，大家總是第一時間伸出援手。我想代表日本，向大家說聲：真的非常謝謝你們」。他語畢直接90度鞠躬，感嘆終於親口傳達這份心意。

木村拓哉感性表示：「現在這個時代，誰也不知道什麼時候、在哪裡會發生什麼事。但我覺得我們已經是好朋友了。今後大家如果遇到什麼困難，我們會盡我們所能；而如果我們遇到困難，也請大家幫我們一把。」

此外，令歌迷津津樂道的是，木村拓哉在台北場上獻唱SMAP名曲「世界上唯一的花」，這首歌對資深哈日族意義非凡，光是前奏響起，場內就歡聲雷動，有不少歌迷當場淚崩，坐著輪椅的歌迷也激動地起立，不敢相信能現場聽到偶像演唱這首殿堂級代表作。

據悉，木村拓哉此行格外關注媒體曝光和社群討論熱度，對於演出評價相當重視。為了感謝台灣的熱情支持，他除了微調歌詞帶入「台北」，還在謝幕時分別投影出親筆手寫繁體中文字「謝謝你們陪我度過美好的生日！拓哉」、「希望可以再次見到大家！拓哉」 ，期盼台灣能感受到他誠摯的謝意。

木村拓哉舉手投足之間充滿電力。圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供

木村拓哉親筆寫下感謝。圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供

木村拓哉率領舞群熱力唱跳。圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供

木村拓哉開心地望向全場歌迷。圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供

木村拓哉穿著全白西裝帥氣登場。圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供