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開場就90度鞠躬 木村拓哉為日本謝謝台灣：我們是好朋友

記者李姿瑩／台北即時報導
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木村拓哉開全麥展現深厚唱功。圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DO...
木村拓哉開全麥展現深厚唱功。圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供

AI摘要

文章摘要整理：

木村拓哉台北演唱會第2場以感性致謝台灣作結，他在開場鞠躬感謝援助日本，並演唱SMAP名曲、以繁體中文手寫留言回應粉絲熱情。

亞洲天王木村拓哉的台北演唱會，第2場於14日在台北流行音樂中心圓滿畫下句點。雖然今天已經不是他的生日，但他比照第1場演出，邀請當日壽星上台同樂，為他們高歌「UNIQUE」。

木村拓哉沒把粉絲當外人，他不特別自我介紹，而是直接聊起自己的看法，「雖然才剛開場，但我一直覺得還有一件事一定要向大家道謝。每當日本發生地震、遭遇天災的時候，大家總是第一時間伸出援手。我想代表日本，向大家說聲：真的非常謝謝你們」。他語畢直接90度鞠躬，感嘆終於親口傳達這份心意。

木村拓哉感性表示：「現在這個時代，誰也不知道什麼時候、在哪裡會發生什麼事。但我覺得我們已經是好朋友了。今後大家如果遇到什麼困難，我們會盡我們所能；而如果我們遇到困難，也請大家幫我們一把。」

此外，令歌迷津津樂道的是，木村拓哉在台北場上獻唱SMAP名曲「世界上唯一的花」，這首歌對資深哈日族意義非凡，光是前奏響起，場內就歡聲雷動，有不少歌迷當場淚崩，坐著輪椅的歌迷也激動地起立，不敢相信能現場聽到偶像演唱這首殿堂級代表作。

據悉，木村拓哉此行格外關注媒體曝光和社群討論熱度，對於演出評價相當重視。為了感謝台灣的熱情支持，他除了微調歌詞帶入「台北」，還在謝幕時分別投影出親筆手寫繁體中文字「謝謝你們陪我度過美好的生日！拓哉」、「希望可以再次見到大家！拓哉」 ，期盼台灣能感受到他誠摯的謝意。

木村拓哉舉手投足之間充滿電力。圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER D...
木村拓哉舉手投足之間充滿電力。圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供

木村拓哉親筆寫下感謝。圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提...
木村拓哉親筆寫下感謝。圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供

木村拓哉率領舞群熱力唱跳。圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOM...
木村拓哉率領舞群熱力唱跳。圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供

木村拓哉開心地望向全場歌迷。圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DO...
木村拓哉開心地望向全場歌迷。圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供

木村拓哉穿著全白西裝帥氣登場。圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER D...
木村拓哉穿著全白西裝帥氣登場。圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供

精華 FAQ

  • 他一開場就向台灣觀眾致謝，特別提到日本遭遇地震與天災時，台灣總是第一時間伸出援手，並代表日本以90度鞠躬表達誠摯感謝。

  • 木村拓哉演唱SMAP經典曲〈世界上唯一的花〉，引發全場歡呼與淚崩；同時他也邀請壽星上台合唱〈UNIQUE〉，讓互動橋段更有驚喜。

  • 他除了微調歌詞加入「台北」，還在謝幕時投影親筆手寫繁體中文訊息，寫下「謝謝你們陪我度過美好的生日！拓哉」與「希望可以再次見到大家！拓哉」。

地震 日本 木村拓哉

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