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AI短劇不再無腦？「持械入宋」帶動歷史題材 觀眾邊追劇邊查典故

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「持械入宋」講述一支現代五人小隊意外穿越至北宋宣和年間，對抗金兵的故事。(取材自...
「持械入宋」講述一支現代五人小隊意外穿越至北宋宣和年間，對抗金兵的故事。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

AI短劇正從單純爽感轉向歷史與知識題材，以「持械入宋」等作品帶動觀眾追史料、讀典故的新風潮。

AI短劇不再只是霸總、穿越、末日重生的套路天下。近來，以現代特戰小隊穿越北宋的「持械入宋」異軍突起，憑藉槍械對決古代軍隊、試圖改寫靖康之難的劇情，吸引大批歷史迷追看，甚至讓原本對短劇敬而遠之的觀眾開始翻閱史料。從明朝權謀、唐代書法文化到科舉官場，一批融合歷史知識與穿越設定的作品接連受到關注，短劇市場正出現不同於傳統爽劇的新風向。

「持械入宋」堪稱這波熱潮的代表作。故事描述一支現代五人小隊意外穿越至北宋宣和年間，面對金兵南侵，決定運用現代軍事知識與裝備協助宋軍抵抗外敵。除了槍械、戰術與古代軍隊的碰撞，劇情也融入宋代兵制、糧草運輸及官場制度。綜合媒體報導，該劇前10季全網累計播放量從初期的40億、66億一路飆升，近期更正式突破120億大關，紅果平台各季累計收藏也超過1480萬，單季最高熱度達8206萬。

另一部「大明，李景隆的別樣人生」則把舞台搬到明朝。故事設定現代保全鄭乾穿越成為歷史上頗具爭議的曹國公李景隆，面對朱元璋、朱標及藍玉等歷史人物，運用現代思維周旋於皇權與勳貴之間，試圖扭轉家族命運。該系列半年連續推出八季，第五季紅果評分8.8、熱度接近4500萬，將明初政治角力包裝成層層反轉的權謀故事。

「大明，李景隆的別樣人生」將明初政治角力包裝成層層反轉的權謀故事。(取材自微博)
「大明，李景隆的別樣人生」將明初政治角力包裝成層層反轉的權謀故事。(取材自微博)

「魏家逆子成首輔」則走科舉與官場逆襲路線，主角穿越後從不受重視的家族子弟出發，憑藉知識與謀略逐步進入朝堂。據悉，該劇已推出第九季，全網累計播放量達11億，紅果評分8.7，顯示官場文戲也能在短劇市場找到觀眾。

「魏家逆子成首輔」的主角穿越後從不受重視的家族子弟出發，憑藉知識與謀略逐步進入朝...
「魏家逆子成首輔」的主角穿越後從不受重視的家族子弟出發，憑藉知識與謀略逐步進入朝堂。(取材自微博)

唐代歷史文化題材「硯邊青梅」則提供了不同的敘事方向。作品以顏真卿傳世名作「祭侄文稿」為創作靈感，描述現代博物館工作人員李幼薇穿越至唐朝天寶14年，成為顏真卿侄子顏季明的青梅竹馬，兩人因書法結緣。隨著安史之亂爆發，女主角也面臨是否能改變顏季明命運的抉擇。劇情將書法藝術、顏氏家族歷史與家國情懷融入故事，讓不少觀眾追劇後主動查閱「祭侄文稿」及相關史料。

此外，唐代宮廷題材「大唐憨婿之我姐姐是太子妃」也已推出第五季，結合和親風波、吐蕃使臣、糧食交易與世家角力，透過現代人穿越古代的設定，描繪朝堂內外的權力競逐。至於今年初曾引發話題的AI作品「霍去病」，則以兩支歷史戰爭短片呈現漢軍深入漠北、迎戰匈奴的場面，展現AI製作古代戰爭場景的可能性。

從「持械入宋」到「魏家逆子成首輔」，歷史知識逐漸成為短劇吸引觀眾的新賣點。AI技術降低古代戰場、宮廷及軍隊群像的製作門檻，但真正留住觀眾的仍是故事與人物。當觀眾開始為了一部短劇查史料、讀典故，短劇或許也正從追求即時爽感，走向更重視內容與知識含量的新階段。

精華 FAQ

  • 它以現代特戰小隊穿越北宋為核心，結合槍械對決、靖康之難與宋代兵制等元素，既有強烈戲劇衝突，也帶出歷史知識，因而吸引歷史迷與一般觀眾追看。

  • 包括明朝權謀的「大明，李景隆的別樣人生」、科舉官場逆襲的「魏家逆子成首輔」、唐代書法題材的「硯邊青梅」，以及唐代宮廷題材的「大唐憨婿之我姐姐是太子妃」等。

  • 市場不再只靠霸總、穿越、末日重生等固定套路，而是更重視歷史背景、人物塑造與知識含量；AI降低製作門檻後，真正留住觀眾的仍是內容深度與故事吸引力。

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