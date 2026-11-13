神隱近1年竟悄悄當媽？42歲艾薇兒迎來人生第一個孩子

加拿大歌手艾薇兒（Avril Lavigne）。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 加拿大歌手艾薇兒透過Instagram證實升格當媽，迎來人生第一個女兒，並以黑白照片分享一家三口的溫馨時刻，但孩子父親身分尚未公開。

據眾生相報導，加拿大 歌手艾薇兒（Avril Lavigne）正式升格當媽媽。現年42歲的她迎來人生第一個孩子，是一名女嬰。她近日透過Instagram分享喜訊，並發布一系列黑白照片，記錄迎接新生命的甜蜜時刻。

其中一張照片可見，艾薇兒與伴侶輕輕牽著寶寶的小手；另一張則是她將女兒溫柔地抱在胸前。最後一張照片相當有巧思，滑板上擺著三雙格紋Vans鞋，兩雙成人尺寸的鞋子旁，還多了一雙嬰兒鞋，象徵一家三口的新生活。

艾薇兒在貼文中甜蜜寫道，「我們的小公主終於來了！」並搭配蝴蝶結、皇冠、奶瓶及粉紅愛心等表情符號。不過，她目前尚未公開孩子父親的身分。

▲ 來源：Instagram＠avrillavigne（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

2024年5月，艾薇兒曾接受Podcast節目Call Her Daddy訪問，談及自己的感情生活。面對主持人庫珀（Alex Cooper）提出的私人問題，她當時自信表示，自己在感情中「真的很棒」。

艾薇兒坦言，「我其實從來沒有真正經歷過約會這件事，因為我一直都處於一段相當認真的感情關係中。」

這位曾八度獲得葛萊美獎提名的歌手接著說，「如果我是別人，我也會想跟自己約會。我會做菜，而且非常喜歡下廚，也很熱衷於打理家裡、布置居家環境，從中找到很多樂趣。」

當時被問到是否正在交往對象，艾薇兒聳聳肩，沒有正面回答。不過，她也分享了自己對感情的基本要求，認為最重要的是找到一個與自己合得來的人。

她進一步表示，「這些話聽起來可能有些老套，但對方必須值得信任。因為如果沒有信任，你在這段關係中就永遠無法感到踏實，整個人也會一直處於不安、搖擺不定的狀態。」

艾薇兒多年來不時分享自己與父母親密的關係。2025年5月，她在紐約麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）舉行演唱會時，特別邀請媽媽上台，並在隨後發布的Instagram貼文中分享這段難忘時刻。

她在6月4日的貼文中寫道，「昨晚我邀請媽媽上台了！」

艾薇兒表示，從小到大，父母都看見她身上的潛力，並鼓勵她努力練習，追逐成為歌手及音樂人的夢想。

她感性寫道，「他們為我做出了許多犧牲，沒有他們，就不會有今天的我。媽媽，謝謝你一直相信我。我很感激我的父母，謝謝你們所做的一切，我愛你們！」

當天在紐約演出時，艾薇兒還回憶起，自己小時候唱完「Jesus Loves Me」後，媽媽曾告訴她，「妳有一天一定會成為歌手。」艾薇兒說，「我才兩歲時，她就知道我將來會成為歌手。」讓台下觀眾相當感動。