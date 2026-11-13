5千粉歡慶木村拓哉54歲生日 天王緊貼壽星「擁抱擊掌全都來」
木村拓哉在台北演唱會上迎來54歲生日，與5千名歌迷合唱慶生，還邀請同日生日粉絲上台互動，現場氣氛溫馨又熱烈。
AI摘要
文章摘要整理：
木村拓哉在台北演唱會上迎來54歲生日，與5千名歌迷合唱慶生，還邀請同日生日粉絲上台互動，現場氣氛溫馨又熱烈。
「亞洲天王」木村拓哉13日晚間在台北流行音樂中心舉辦巡迴演唱會，今天適逢他54歲生日，木村拓哉特地邀請與他同一天生日的9位歌迷上台，在全場5千歌迷合唱「UNIQUE」的歌聲中，留下溫馨難忘的回憶。
木村拓哉中場看到工作人員端上巨無霸生日蛋糕，忍不住露出害羞又尷尬的表情，他原本還在分享不理解雙手舉高比愛心這個動作，吐槽為何要「學猴」，最後他乾脆自己也比了一個大愛心，用來感謝大家準備的驚喜。
木村拓哉故意模仿工作人員在後台戴著耳麥互相聯絡，卻又假裝沒事的模樣。看到蛋糕上沒辦法點蠟燭，他玩心大起，又演起被蛋糕上面的蠟燭燙到。他感性致謝，帥氣地用手拿起蛋糕上的草莓一口咬下，結果草莓種子卡在牙縫，木村乾脆直接在鏡頭前清理口腔，完全不介意被粉絲看到生活化的一面。
木村拓哉感性表示：「我永遠不會忘記這個瞬間。」隨後調皮地扛起生日蛋糕，叮嚀工作人員「絕對不能弄倒喔」。
同樣身為壽星，木村拓哉特別邀請今天生日的粉絲上台，由他和舞群一起唱跳慶祝。木村拓哉逐一繞到粉絲身邊，近距離擊掌、擁抱、攬肩，把粉絲寵成世界上最幸運的人。至於其他沒有被抽中的今日壽星，木村拓哉則把大家的名字打在大螢幕上，和自己的名字並列。
他在台北流行音樂中心開唱時正好迎來54歲生日，現場由5千名歌迷合唱〈UNIQUE〉慶祝，並準備生日蛋糕與驚喜，讓整場演出多了濃厚的慶生氛圍。 他邀請了9位與自己同一天生日的歌迷上台，和舞群一起唱跳慶祝，並逐一走近粉絲擊掌、擁抱、攬肩，讓上台的壽星留下難忘回憶。 他看到巨無霸蛋糕時一度害羞尷尬，還模仿工作人員互聯絡的樣子，也即興演出被蠟燭燙到；最後他感性致謝，甚至直接在鏡頭前清理卡牙縫的草莓籽。
精華 FAQ
他在台北流行音樂中心開唱時正好迎來54歲生日，現場由5千名歌迷合唱〈UNIQUE〉慶祝，並準備生日蛋糕與驚喜，讓整場演出多了濃厚的慶生氛圍。
他邀請了9位與自己同一天生日的歌迷上台，和舞群一起唱跳慶祝，並逐一走近粉絲擊掌、擁抱、攬肩，讓上台的壽星留下難忘回憶。
他看到巨無霸蛋糕時一度害羞尷尬，還模仿工作人員互聯絡的樣子，也即興演出被蠟燭燙到；最後他感性致謝，甚至直接在鏡頭前清理卡牙縫的草莓籽。
上一則
等了整整10年…那英開唱「神級嘉賓」竟是她
下一則