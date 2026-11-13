5千粉歡慶木村拓哉54歲生日 天王緊貼壽星「擁抱擊掌全都來」

木村拓哉在北流彩排後拍照打卡。圖／摘自IG

AI摘要 文章摘要整理： 木村拓哉在台北演唱會上迎來54歲生日，與5千名歌迷合唱慶生，還邀請同日生日粉絲上台互動，現場氣氛溫馨又熱烈。

「亞洲天王」木村拓哉 13日晚間在台北流行音樂中心舉辦巡迴演唱會，今天適逢他54歲生日，木村拓哉特地邀請與他同一天生日的9位歌迷上台，在全場5千歌迷合唱「UNIQUE」的歌聲中，留下溫馨難忘的回憶。

木村拓哉中場看到工作人員端上巨無霸生日蛋糕，忍不住露出害羞又尷尬的表情，他原本還在分享不理解雙手舉高比愛心這個動作，吐槽為何要「學猴」，最後他乾脆自己也比了一個大愛心，用來感謝大家準備的驚喜。

木村拓哉故意模仿工作人員在後台戴著耳麥互相聯絡，卻又假裝沒事的模樣。看到蛋糕上沒辦法點蠟燭，他玩心大起，又演起被蛋糕上面的蠟燭燙到。他感性致謝，帥氣地用手拿起蛋糕上的草莓一口咬下，結果草莓種子卡在牙縫，木村乾脆直接在鏡頭前清理口腔，完全不介意被粉絲看到生活化的一面。

木村拓哉感性表示：「我永遠不會忘記這個瞬間。」隨後調皮地扛起生日蛋糕，叮嚀工作人員「絕對不能弄倒喔」。

同樣身為壽星，木村拓哉特別邀請今天生日的粉絲上台，由他和舞群一起唱跳慶祝。木村拓哉逐一繞到粉絲身邊，近距離擊掌、擁抱、攬肩，把粉絲寵成世界上最幸運的人。至於其他沒有被抽中的今日壽星，木村拓哉則把大家的名字打在大螢幕上，和自己的名字並列。

木村拓哉拍下主辦為他準備的氣球拱門和美食攤販。圖／摘自IG