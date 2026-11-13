「醉拳」男星離世…曾一腳踢斷成龍門牙 演反派樂在其中

黃正利離世，享壽81歲。圖／摘自X

AI摘要 文章摘要整理： 以凌厲腿法走紅香港武打片的黃正利於南韓辭世，享壽81歲；他曾在《醉拳》《蛇形刁手》中與成龍對戲、踢斷門牙，並以反派形象與真功夫風格留下經典。

曾於香港經典功夫片「醉拳」及「蛇形刁手」中把成龍 打得落花流水，並一腳踢斷其門牙的「腿法宗師」黃正利，於昨（12）日在南韓 首爾江南聖母醫院安詳離世，享壽81歲。前黃正利世界武術總聯合會議長金鎮勇隨後在社群發文證實噩耗，家屬預計於15日舉行出殯儀式。

黃正利自幼修習太極拳與跆拳道 ，在1970年代以拳法為主流的香港武打片橫空出世，憑藉凌厲的高踢腿與連環旋踢震撼影壇。他生前對演戲極有主見，曾直率笑說自己就是想演壞人：「在電影裡壞人可以穿得既體面又帥氣；而電影裡的好人穿得都像個乞丐，窮酸死了。」

他更霸氣直言其他演員都是演武術，但自己是真正的武打演員，甚至認為吊鋼絲打鬥會讓身體無法控制、既不方便也不真實，堅持以貨真價實的功夫底蘊征服大銀幕，並坦言「醉拳」是自己最愛的作品。

1978年他與成龍合作「蛇形刁手」與「醉拳」，拍攝期間不僅拳拳到肉意外踢斷成龍一顆門牙，更以快狠準的連環穿心腿奠定腿法宗師地位。他在「蛇形刁手」中飾演的冷酷強悍角色上官逸雲，其鮮明形象更啟發了日本漫畫大師鳥山明，成為日本經典動漫「七龍珠」裡人氣殺手「桃白白」的角色原型。