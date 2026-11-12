金雞獲獎兩樣情…「阿嬤情書」台下靜悄悄 「密檔」全場起立歡呼

「給阿嬤的情書」獲獎(上圖)相比鄭大聖憑藉「密檔」奪下最佳導演獎(下圖)，現場反應可說是一冷一熱。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 金雞獎頒獎典禮上，《給阿嬤的情書》領獎時台下反應冷淡，鄭大聖憑《密檔》得獎卻獲熱烈祝賀，兩段畫面引發外界對電影圈圈層文化與獎項公正性的討論。

第39屆中國電影金雞獎頒獎典禮落幕後，頒獎現場的兩段對比鏡頭意外成為焦點。第一段是口碑黑馬「給阿嬤的情書」獲獎時，直播鏡頭捕捉到台下氣氛安靜、掌聲偏少；反觀資深導演鄭大聖憑藉「密檔」奪下最佳導演獎時，現場不少同行起身擁抱、熱烈祝賀。這兩段冷熱反差極大的畫面傳開後，引發外界對於電影圈「圈層文化」與「人情世故」廣泛探討。

由紀錄片出身導演執導、全素人演員陣容出演的潮汕方言電影「給阿嬤的情書」，以僅1400萬人民幣的低成本創下超過20億票房，豆瓣評分高達9.3分，堪稱今年度叫好又叫座的現象級爆款，最終在本屆金雞獎抱回最佳編劇與評審團特別獎。然而，當三位主創起身前往領獎時，台下畫面顯示多數嘉賓端坐未起，氛圍顯得相當冷清。

與之形成鮮明對比的是，票房約2000餘萬、豆瓣評分6.7分且大眾認知度較低的「密檔」拿下最佳導演時，鏡頭拍到周邊同行紛紛起立鼓掌致意，熱鬧非凡。

畫面曝光後，不少網友與自媒體直呼「太扎心」，質疑演藝圈存在「門閥生意」與排擠圈外人的現象，認為大眾喜愛的優質作品未獲得應有的尊重；但也有部分觀眾針對劇本邏輯提出不同看法，認為「給阿嬤的情書」能獲獎已屬肯定。

面對輿論發酵，多位影評人與業內觀察者提出了客觀解讀。

首先，「給阿嬤的情書」主創團隊多為紀錄片背景與素人演員，與主流商業電影圈層交集較少，現場嘉賓與其並不熟識，反應平淡屬於自然的人際社交狀態，未必是刻意排擠；其次，頒獎典禮導播的鏡頭切換具有高度選擇性，通常會優先對準得獎者身邊的親友團與劇組同仁，「密檔」畫面中起身祝賀者多為該片相關人馬，單憑幾秒鐘的電視轉播片段，並不足以代表全場所有人的真實態度。

這場由鏡頭語言引發的風波，也再次折射出大眾對電影獎項公正性與市場口碑之間關係的高度關注。