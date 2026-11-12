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大男主變雙主演？ 肖戰「諜報上不封頂」爆加戲周雨彤 正午陽光說話了

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「諜報上不封頂」先前一直以肖戰領銜宣傳。(取材自微博)
「諜報上不封頂」先前一直以肖戰領銜宣傳。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

肖戰、周雨彤主演的《諜報上不封頂》因招商海報改列雙主演、補拍與戲分調整傳聞掀起爭議，正午陽光僅低調表態以官方資訊為準。

由金牌製作團隊正午陽光打造，人氣男星肖戰搭檔周雨彤主演的諜戰劇「諜報上不封頂」，從開拍之際便備受期待，沒想到劇集尚未定檔，近期卻因演員番位變動及殺青後補拍傳聞接連登上熱搜，讓這部原本被看好的年度大男主戲，意外陷入輿論風波。

整起爭議的導火線，源於一張在網路流傳的播前招商海報。該劇2025年5月開機及後續宣傳期間，均以肖戰為主要宣傳焦點，最新流出的招商物料卻將主演改列為「肖戰、周雨彤」，並註明依姓氏筆畫排序。由於先前一直以肖戰領銜宣傳，這次排序方式改變，讓部分粉絲質疑劇方是否調整角色定位，也擔心男主角原有的戲分與主線地位受到影響。

除了番位之爭，殺青後補拍也成為另一個焦點。據悉，「諜報上不封頂」早於2025年9月底正式殺青，但今年8月底至9月初卻傳出劇組在時隔近一年後重啟拍攝。最初網傳「全組補拍20天、肖戰進組10天」，但多方消息指出，肖戰並未參與此次補拍，實際上是女主角周雨彤單獨進組拍攝約10天，期間更被拍到連續多日趕拍大夜戲至凌晨。

部分網友與劇迷因此質疑，劇組在拍攝期間及殺青後不斷為女性角色擴充篇幅，甚至傳出結局被改動，恐削弱原本硬核的諜戰主線與男主事業線。事實上，正午陽光早在今年7月曾針對「為招商強行補拍大量感情戲」等傳言發布法務警告函闢謠，但當時並未正面回應「單獨補拍」與「戲分調整」的質疑。

面對愈演愈烈的輿論，正午陽光於11月11日透過官方帳號低調發聲，僅表示「所有項目信息，包括主創、演員等人員信息，皆以正午及各項目官方渠道露出為準」，但未直接回應番位及補拍細節。

目前網傳該劇已從原定的央視2026年片單中撤出，暫定延後至2027年第一季於優酷上線，全劇暫定30集。

據悉，「諜報上不封頂」以1948年的南京為背景，肖戰飾演的任少白表面是生活優渥、瀟灑不羈的金陵公子，實際上卻肩負地下情報工作；周雨彤則飾演數學天才蘭幼因，兩人在特殊時代背景下展開一段充滿危機的情報故事。

「諜報上不封頂」殺青一年後，周雨彤單獨進組補拍約10天。(取材自微博)
「諜報上不封頂」殺青一年後，周雨彤單獨進組補拍約10天。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 爭議起於網傳招商海報將原本以肖戰為主的宣傳，改成「肖戰、周雨彤」雙主演並按姓氏筆畫排序，讓外界質疑劇方是否調整角色定位與主線比重。

  • 傳聞原稱全組補拍20天、肖戰進組10天，但後續消息指出肖戰並未參與補拍，實際是周雨彤單獨進組約10天，且被拍到連續趕拍大夜戲。

  • 正午陽光先前曾對「為招商強行補拍感情戲」發法務警告函，11月11日再表示以官方渠道資訊為準，但未直接回應番位與補拍細節；網傳該劇已延後至2027年第一季上線。

肖戰

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