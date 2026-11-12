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哈佛學霸廚藝也開掛 台裔男星楊昇德返鄉拜師

記者林怡秀／即時報導
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Janet（右）見到Hudson（中）時非常驚喜，左為George。（圖／Tai...
Janet（右）見到Hudson（中）時非常驚喜，左為George。（圖／TaiwanPlus提供）

AI摘要

文章摘要整理：

哈佛畢業的台裔男星楊昇德主持飲食節目返台學台菜，與Janet等人拜師名廚，深入體驗台灣飲食文化，也在挑戰炒米粉時獲得師傅讚賞。

畢業於哈佛大學的台裔男星楊昇德（Hudson Yang），因演出美劇「菜鳥新移民」（Fresh Off the Boat）而走紅，如今的他成為實境飲食節目「Order Up with Hudson Yang」主持人。

在本節目的台灣篇中，Hudson聯手Janet、宋芸樺、紀培慧、索艾克等人在台灣找上名店大廚，Hudson憑藉他學霸級理解力與專注度，打造不同於只是吃喝玩樂的美食節目，深度體驗最道地的台灣飲食文化與人情味。

但他也崩潰說道：「即使這季做了更多的準備，但有幾次我不太想把自己做出來的料理端到大家面前！」直呼台菜博大精深，讓他數度受挫，但最後都被老師傅們誇獎，也讓他覺得這季的努力與回報都更有意義。

節目第一站，在好朋友Janet（謝怡芬）的熱心引薦下，Hudson第一位台菜師傅，就是新北土城老字號台菜餐廳「青青餐廳」的阿發師（施建發）。

Janet見到Hudson時也非常驚喜，不只是因為看著Hudson從小男孩成長如今的成熟穩重，也感慨「根本像是看到自己兒子一樣！」，也很欣慰Hudson在主持上已經頗有功力，而在向阿發師學藝的過程中，Hudson挑戰學習經典台菜「炒米粉」，他展現出學霸般的吸收力與精準掌控度，讓阿發師大為驚豔，現場給予極高評價盛讚：「沒看過非專業的廚師，可以學這麼快、這麼好！」

回憶跟Janet的緣分，Hudson說：「我大概從12歲就認識Janet和George了，至今仍清楚記得我們第一次一起出遊的經驗，Janet就像是一位很酷的大姊姊。當時，我們去了台北一家曾經爆紅的馬桶主題餐廳吃飯，Janet還帶著我走訪台灣各式各樣精彩的夜市，不斷鼓勵我嘗試新食物，突破當時對飲食還相當有限的接受範圍。」

精華 FAQ

  • 他是為實境飲食節目《Order Up with Hudson Yang》來台拍攝台灣篇，節目以拜訪名店大廚、學做台菜為主軸，強調不只是吃喝玩樂，而是深入體驗台灣飲食文化。

  • 楊昇德在台灣篇中與Janet、宋芸樺、紀培慧、索艾克等人合作，一起找上在地名店大廚學藝，透過實作與互動，感受台灣料理的技藝、人情味與地方特色。

  • 節目第一站由Janet引薦，他向新北土城老字號青青餐廳的阿發師施建發學習，挑戰經典台菜炒米粉，過程雖多次受挫，最後仍獲師傅極高評價。

哈佛大學 移民

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