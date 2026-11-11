張秀卿離婚負債爆退出演藝圈…龍千玉不捨揭私下對話
張秀卿因離婚後背負3400萬債務而神隱，疑傳退出演藝圈，豪記唱片眾星則紛紛表達關心與支持，盼她沉澱後重返舞台。
AI摘要
文章摘要整理：
張秀卿因離婚後背負3400萬債務而神隱，疑傳退出演藝圈，豪記唱片眾星則紛紛表達關心與支持，盼她沉澱後重返舞台。
翁立友、龍千玉分別是豪記唱片一哥、一姐，今率同門眾星宣布喜訊，豪記40周年巡演於明年在高流起跑。而張秀卿正跟前夫王國贊打官司，因故缺席，龍千玉第一時間立刻關心，張秀卿回「妹妹很好，姐姐安心」，故作堅強讓她很不捨，又心疼說「我是秀卿最好的姐姐，可是隻字不提」。
張秀卿上月宣布跟王國贊離婚3年，受牽連負債3400萬(新台幣，約105萬美元)，其他債主紛紛提告，自稱受害者的她也已委託律師處理，也因為持續神隱驚傳要退出的消息。她不只缺席記者會，也沒跟大家合唱「手牽手向前行」，會不會也沒參與豪記40周年演唱會？翁立友說距離演出還有一段時間，「我相信她會來」，表示現階段不打擾就是最好的關心，也比借她錢實際。
龍千玉關心傳訊之後，神隱中的張秀卿說要沉澱一下，「知道時覺得事情大條了，真的很不捨」，會想找王國贊算帳嗎？她說彼此沒有私交，只能默默支持張秀卿。
七郎把張秀卿視為妹妹，關心訊息卻遭已讀不回，怕她之後不出來唱歌嗎？七郎說那要靠龍千玉或翁立友去說服。吳俊宏跟張秀卿情同家人，他相信張秀卿會調適好自己的狀態，且對雙方離婚毫不知情，有跟王國贊聯絡嗎？他說完全沒有，也沒聽說過王四處借錢。
她正與前夫王國贊打離婚相關官司，又因受牽連背負3400萬債務，近期持續神隱，因此缺席記者會，也未與眾星合唱宣傳歌曲。 龍千玉第一時間傳訊慰問，張秀卿回覆「妹妹很好，姐姐安心」，看似故作堅強，讓龍千玉很不捨，也感嘆她隻字不提自己的難處。 翁立友認為現在不打擾就是最好的關心，並相信她會出席；七郎盼龍千玉或翁立友去說服她，吳俊宏則相信她會調適好狀態。
精華 FAQ
她正與前夫王國贊打離婚相關官司，又因受牽連背負3400萬債務，近期持續神隱，因此缺席記者會，也未與眾星合唱宣傳歌曲。
龍千玉第一時間傳訊慰問，張秀卿回覆「妹妹很好，姐姐安心」，看似故作堅強，讓龍千玉很不捨，也感嘆她隻字不提自己的難處。
翁立友認為現在不打擾就是最好的關心，並相信她會出席；七郎盼龍千玉或翁立友去說服她，吳俊宏則相信她會調適好狀態。
上一則