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張秀卿離婚負債爆退出演藝圈…龍千玉不捨揭私下對話

記者林士傑／即時報導
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龍千玉不捨張秀卿獨自面對。記者林士傑／攝影
龍千玉不捨張秀卿獨自面對。記者林士傑／攝影

AI摘要

文章摘要整理：

張秀卿因離婚後背負3400萬債務而神隱，疑傳退出演藝圈，豪記唱片眾星則紛紛表達關心與支持，盼她沉澱後重返舞台。

翁立友、龍千玉分別是豪記唱片一哥、一姐，今率同門眾星宣布喜訊，豪記40周年巡演於明年在高流起跑。而張秀卿正跟前夫王國贊打官司，因故缺席，龍千玉第一時間立刻關心，張秀卿回「妹妹很好，姐姐安心」，故作堅強讓她很不捨，又心疼說「我是秀卿最好的姐姐，可是隻字不提」。

張秀卿上月宣布跟王國贊離婚3年，受牽連負債3400萬(新台幣，約105萬美元)，其他債主紛紛提告，自稱受害者的她也已委託律師處理，也因為持續神隱驚傳要退出的消息。她不只缺席記者會，也沒跟大家合唱「手牽手向前行」，會不會也沒參與豪記40周年演唱會？翁立友說距離演出還有一段時間，「我相信她會來」，表示現階段不打擾就是最好的關心，也比借她錢實際。

龍千玉關心傳訊之後，神隱中的張秀卿說要沉澱一下，「知道時覺得事情大條了，真的很不捨」，會想找王國贊算帳嗎？她說彼此沒有私交，只能默默支持張秀卿。

七郎把張秀卿視為妹妹，關心訊息卻遭已讀不回，怕她之後不出來唱歌嗎？七郎說那要靠龍千玉或翁立友去說服。吳俊宏跟張秀卿情同家人，他相信張秀卿會調適好自己的狀態，且對雙方離婚毫不知情，有跟王國贊聯絡嗎？他說完全沒有，也沒聽說過王四處借錢。

吳俊宏跟張秀卿情同家人。記者林士傑／攝影
吳俊宏跟張秀卿情同家人。記者林士傑／攝影

豪記唱片董事長吳欽源(後排中)率林琇琪(後排右起)、楊靜、唐儷、陳思安、謝金晶、...
豪記唱片董事長吳欽源(後排中)率林琇琪(後排右起)、楊靜、唐儷、陳思安、謝金晶、謝宜君、談詩玲、龍千玉、翁立友、林姍、七郎、向蕙玲、蕭玉芬、林良歡、陳淑萍、廖婉君以及鄔兆邦(前排左起)、葉諾帆、吳勇濱、楊哲、陳隨意、吳俊宏、沈建豪、劉信明、柯俊傑歡慶40周年。記者林士傑／攝影

翁立友認為要給張秀卿空間跟時間。記者林士傑／攝影
翁立友認為要給張秀卿空間跟時間。記者林士傑／攝影

精華 FAQ

  • 她正與前夫王國贊打離婚相關官司，又因受牽連背負3400萬債務，近期持續神隱，因此缺席記者會，也未與眾星合唱宣傳歌曲。

  • 龍千玉第一時間傳訊慰問，張秀卿回覆「妹妹很好，姐姐安心」，看似故作堅強，讓龍千玉很不捨，也感嘆她隻字不提自己的難處。

  • 翁立友認為現在不打擾就是最好的關心，並相信她會出席；七郎盼龍千玉或翁立友去說服她，吳俊宏則相信她會調適好狀態。

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