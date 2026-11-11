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演活名偵探麥克漢默 史黛西基奇85歲病逝

世界新聞網╱即時報導
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曾飾演冷硬派私家偵探麥克．漢默（Mike Hammer）與大文豪海明威一角的美國...
曾飾演冷硬派私家偵探麥克．漢默（Mike Hammer）與大文豪海明威一角的美國資深演員史黛西．基奇（Stacy Keach，圖），10日於波蘭因嚴重心臟病與心臟衰竭辭世，享壽85歲。路透

AI摘要

文章摘要整理：

曾飾演麥克．漢默與海明威的美國資深演員史黛西．基奇，因嚴重心臟病與心臟衰竭在波蘭辭世，享壽85歲，留下跨越影視與舞台的傳奇演藝生涯。

曾飾演冷硬派私家偵探麥克．漢默（Mike Hammer）與大文豪海明威一角的美國資深演員史黛西．基奇（Stacy Keach），10日於波蘭因嚴重心臟病與心臟衰竭辭世，享壽85歲。其妻子已向媒體證實這項不幸消息。

基奇的妻子托瑪西．基奇（Malgosia Tomassi Keach）在聲明中表示，基奇「在與嚴重心臟疾病和心臟衰竭長期奮戰後」，10日於波蘭馬格達倫卡（Magdalenka）家中平靜離世。她形容基奇是「我摯愛的丈夫、我的伴侶，也是我們家的核心」。

聲明指出：「他的離去，在我們生命中留下無法彌補的空虛。但他非凡的精神、令人難忘的嗓音，以及他慷慨付出的愛，將永遠與我們同在。」

基奇出生於喬治亞州沙凡那（Savannah）的劇場世家，曾就讀柏克萊加州大學與耶魯戲劇學院，並以富布萊特學者身分進入倫敦音樂與戲劇藝術學院（LAMDA）深造。

基奇橫跨電視、電影與舞台劇領域逾50年，演繹過無數經典角色。他最著名的代表作是飾演作家米基．斯皮蘭（Mickey Spillane）筆下的冷硬派偵探麥克．漢默（Mike Hammer），一身軟呢帽與風衣造型深入人心。此外，他曾在1988年的迷你影集中飾演大文豪海明威（Ernest Hemingway），精湛演技不僅為他贏得金球獎，更獲得艾美獎提名。

除了硬漢形象，基奇在莎士比亞戲劇領域亦有深厚造詣，曾主演《哈姆雷特》與《李爾王》，演技備受劇評讚譽。他生前的知名影視作品還包括電影《野雛菊》（Fat City）、《美國X檔案》（American History X）以及熱門影集《越獄風雲》（Prison Break）等。

精華 FAQ

  • 他因嚴重心臟病與心臟衰竭，於10日在波蘭馬格達倫卡的家中平靜離世，享壽85歲。消息已由其妻子向媒體證實。

  • 他最著名的是在影視作品中飾演冷硬派私家偵探麥克．漢默，此外也曾在迷你影集裡詮釋大文豪海明威，兩角都極具代表性。

  • 基奇橫跨電視、電影與舞台劇超過50年，曾主演《哈姆雷特》與《李爾王》，並演出《野雛菊》、《美國X檔案》及《越獄風雲》等作品。

心臟病 波蘭

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