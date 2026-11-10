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「披頭四」保羅麥卡尼淨資產14億美元 成世界第3有錢音樂人

記者廖福生／即時報導
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英國傳奇搖滾樂團披頭四（The Beatles）成員保羅麥卡尼。(美聯社)
英國傳奇搖滾樂團披頭四（The Beatles）成員保羅麥卡尼。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

保羅麥卡尼因出版公司、版權收入、巡演與藝術收藏累積約14億美元身家，成為全球第三富有的音樂人，並持續活躍於音樂創作。

英國傳奇搖滾樂團「披頭四」成員保羅麥卡尼(Paul McCartney )，近日被「富比世」授予億萬富翁的稱號，據了解，他的淨資產約為14億美元，是全球第三富有的音樂人，僅次於身價20億美元的泰勒絲(Taylor Swift)和身價28億美元的Jay-Z。

根據「富比世」報導，保羅麥卡尼的大部分財富來自他於1969年創立的出版公司「MPL Communications」，該公司不僅管理他自己的音樂作品目錄，還管理其他藝人的版權。

該雜誌指出，並指出保羅麥卡尼的音樂作品、法律運作、巡迴演出和藝術收藏構成了他財富的主要來源。同時。他收購了巴迪霍利等藝人的作品目錄，以及百老匯音樂劇的樂譜和聖誕經典歌曲，光是這些項目，總市值就接近2.5億美元。

披頭四在音樂上擁有難以企及的成就。(路透)
披頭四在音樂上擁有難以企及的成就。(路透)

此外，身為披頭四的四分之一成員，麥卡尼從披頭四的蘋果唱片公司（Apple Corps）的收益中獲得25%的份額。該公司每年透過串流媒體、黑膠唱片銷售和周邊產品獲得5000萬美元的收入。

「富比世」估計，這筆收入對每位成員或其遺產繼承人來說價值超過1.5億美元。保羅麥卡尼每年還能從他所擁有的披頭四歌曲版權中獲得1000萬美元的收入，這些版權是他過去20年來透過法律途徑爭取來的。這部分收入至少價值2億美元。

而保羅麥卡尼的總收入包括世界巡迴演出，最近一次是「Got Back」巡迴演出，從2022年至2025年間，共舉辦了 79 場，此外還有遍布全球的房地產和藝術收藏，其中包括馬格里特和畢加索的畫作。

保羅麥卡尼作為音樂人依然非常活躍，最近於今年5月發行了他的第20張個人專輯「地牢巷的男孩們」。他也是紀錄片「亡命之徒」的主角，該片由摩根·內維爾執導，詳細記錄了他離開披頭四並組建自己的樂隊Wings之後的生活。

精華 FAQ

  • 根據富比世估算，保羅麥卡尼的淨資產約為14億美元，在全球音樂人中排名第3，僅次於泰勒絲的20億美元與Jay-Z的28億美元。

  • 他的財富主要來自1969年創立的MPL Communications，以及音樂作品、法律運作、巡演收入和藝術收藏；此外也包含他長年爭取到的披頭四歌曲版權。

  • 麥卡尼可從Apple Corps分得25%收益，並從披頭四歌曲版權每年獲約1000萬美元；近年79場Got Back巡演與馬格里特、畢加索畫作也提升其總資產。

泰勒絲 富比世

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