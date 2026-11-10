霍建華披白袍太帥被誤認 病患追問「他哪一科、要換號」

霍建華拍「急診室的奇蹟」披白袍曾被誤認真醫師。記者林士傑／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 霍建華為Netflix醫療劇接受專業訓練，因白袍造型被病患誤認成醫師，他也分享拍攝趣事，並對林心如遭黑粉爆料一事低調回應。

霍建華、蔡凡熙、詹子萱、彭千祐、温貞菱、路斯明出席Netflix醫療職人影集「急診室的奇蹟」上線記者會，霍建華暌違多年回歸台劇，劇中飾演急診醫學部副主任周承俊，不僅接受專業醫療訓練，還因披著白袍、掛聽診器在拍攝現場被真實病患誤認成醫師，猛誇：「這個醫生也長太帥了吧！」甚至追問是哪一科想立刻換號，令霍建華直呼相當有趣。

為了貼近醫師形象，霍建華除了接受專業訓練，還刻意長時間將聽診器掛在身上，讓自己習慣醫師隨時取摘器材的動作，幫助自己更入戲，記者會上，温貞菱爆料，有一次和霍建華在醫院取景時搭電梯，遇上真實病患，一度被誤認為真醫師，對方不斷誇讚霍建華很帥，他還搞笑和對方搭腔，胡謅自己是「皮膚科醫生」，誰知對方順勢讚：「難怪皮膚那麼好！」令霍建華回憶拍攝過程，笑說能其他演員合作、觀眾直接應對是見輕鬆愉快的事。

提到劇中不少醫學專業名詞，日前該影集預告釋出，楊謹華提到有關「插管」的專業術語略有不同，霍建華認為或許每個醫院有不同表達方式，至於「急診室的奇蹟」拍攝現場都有醫療顧問指導，演員也是依據顧問專業而表演。

日前林心如 遭一名自稱化妝師的黑粉爆料，指她私下會罵化妝師「白痴」，霍建華也坦言有看到相關消息，同為演員又是另一半，他認為所謂爆料純屬不實言論，「一笑置之就好」，也說身為藝人很容易碰到類似情況，不需要太放在心上。Netflix「急診室的奇蹟」11月12日全球獨家上線。

路斯明(左起)、温貞菱、霍建華、蔡凡熙、詹子萱、彭千祐出席「急診室的奇蹟」上線記者會。記者林士傑／攝影

霍建華在「急診室的奇蹟」中飾演急診醫學部副主任。記者林士傑／攝影

霍建華。記者林士傑／攝影

霍建華分享拍攝「急診室的奇蹟」點滴。記者林士傑／攝影

霍建華。記者林士傑／攝影