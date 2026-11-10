「美秀集團」前團員修齊涉持毒被逮 稱：並非本人所有

劉修齊又爆發爭議事件。圖／摘自臉書

AI摘要 文章摘要整理： 美秀集團前團員劉修齊凌晨開車遭臨檢，警方在車內查獲疑似毒品殘渣袋並依毒品、公共危險罪嫌移送；他則否認持有，主張物品非己所有且程序有疑慮。

「美秀集團」前團員劉修齊上月凌晨開車，員警路檢攔停，發現他眼神渙散、精神恍惚，要求接受唾篩，但他拒測，警方從車上搜出疑似喵喵的殘渣袋，逮捕他依毒品、公共危險罪嫌移送，並依道路交通管理處罰條例舉發。

他2021年開車時遭警方攔檢，被查出有大麻 電子菸彈，尿液檢驗結果呈現陰性，獲得緩起訴。他說過往事件對他造成陰影，且負面影響持續至今，因此這次接受臨檢才會依法行使權利，並強調涉案之夾鏈袋雖在車內，但並非他的物品，「本人當時並無蛇行、車速異常或任何具體危險駕駛之情形」。

劉修齊表示現場人員對於袋內物質初步檢驗判讀亦有歧異、檢測試紙之顏色亦曾出現變化，「且本人為協助釐清真相，亦於當下立即配合進行指紋採集檢測等作業程序」，現已委託律師處理。

劉修齊聲明全文：

針對本人於2026年10月16日凌晨約1時接受警方臨檢及後續偵辦程序一事，謹聲明如下：

本人過往曾於警方攔查臨檢時，主動配合進行車輛搜索，嗣於車內查獲大麻煙油。當時本人即已明確說明，該物並非本人所有，亦不知悉其來源；然而，在相關事實及調查結果尚未釐清前，隨即遭到媒體廣泛渲染報導，對本人名譽、生活及身心狀態造成嚴重損害。嗣後歷經約三個月之正式尿液檢驗，結果證實本人各項毒品檢驗均呈「陰性」，惟後續檢驗結果卻未獲得與事件初期對等之報導及關注，相關負面影響亦持續至今。

本次接受臨檢時，本人因前述遭遇致生心理壓力，且顧慮初步篩檢結果之準確性，更擔心正式檢測結果經確認前即遭公開報導之疑慮，故當下依法行使權利，未同意非強制性之車輛搜索及唾液快篩。以上係就本人當時反應及其背景所為之說明，並非對檢測制度或執法人員有所質疑或製造對立。

警方其後以涉嫌公共危險罪將本人逮捕，惟本人當時並無蛇行、車速異常或任何具體危險駕駛之情形。至於涉案相關之夾鏈袋係與他人留置於本人車內之空菸盒等雜物共置一處，並非本人所有；袋內亦未秤得任何毒品淨重，且現場人員對於袋內物質初步檢驗判讀亦有歧異、檢測試紙之顏色亦曾出現變化，則袋內物質之實際成分與性質仍存有高度疑慮，且本人為協助釐清真相，亦於當下立即配合進行指紋採集檢測等作業程序。

本人充分理解社會大眾對交通安全與公共秩序之重視，亦完全尊重司法機關依法調查，惟懇請各界及媒體朋友於偵查結果確定前，本於無罪推定及查證原則，切勿僅憑未同意搜索或其他片面資訊，即率斷推論本人涉及違法，報導時亦祈能秉持客觀公正，完整呈現事件脈絡及後續正式檢驗結果。

其他本案具體事實、執法依據及程序合法性等相關事項，將由律師協助確認，並循正式法律程序釐清，於此之前，本人不就個別法律爭點逐一贅述，後續如有應對外說明之事項，將於確認後適時公布，感謝各界關心。