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羅大佑轟賴清德、卓榮泰狼狽為奸 蔡英文蕭美琴沒子女

記者林士傑／即時報導
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羅大佑上節目砲轟民進黨。(本報系資料照)
羅大佑上節目砲轟民進黨。(本報系資料照)

AI摘要

文章摘要整理：

羅大佑在廣播節目中猛烈批評賴清德、卓榮泰及民進黨，並延伸指控文化補助、言論自由與政治立場失衡，言詞激烈引發爭議。

羅大佑今上唐湘龍在飛碟的電台節目「飛碟早餐」，直指台總統賴清德跟行政院院長卓榮泰一起狼狽為奸，「而且是同一政黨，狼狽為奸，做了明明犯法的事，不知恥，還表示說堅持要做到底，這個太不能忍受了。這個太糟糕了，這是不要臉，台灣人什麼時候變得這麼不要臉」。

羅大佑稱自己跟小野、吳念真等人差不多時期出道，但始終不敢輕易自稱文化人，不解有人出了1、2本書或拍幾部紀錄片就自稱文化人，氣批民進黨降低文化門檻，導致文化水準下降，也是民族性的墮落，更直指馬世芳為了要一口飯吃而支持民進黨，主持人唐湘龍回「因為那個圈子，錢從哪裡來，大家都知道」。

唐湘龍自認做節目來從未拿過補助，對沈伯洋競選主題曲創作團隊得到文化部數百萬補助提出質疑，更表明從不報名任何獎項，羅大佑直讚太好了，以孟子所言「貧賤不能移，威武不能屈」強調做人要有標準，卻忘記自己從1990年起至今報名過多屆金馬獎、金曲獎，甚至在5年前獲頒金曲獎特別貢獻獎。

羅大佑又說創作性的行業，錢多沒用，「好的唱片一把吉他就可以創作，哪需要什麼補助，料不夠的人，才需要補助，夥同政府來幹些什麼事情」，形同把所有接受過文化部補助的電影、歌手以及戲劇全拖下水，引發爭議。

羅大佑又談到蔡英文、蕭美琴、陳菊都沒有子女、賴清德兒子送到美國，不像自己有子女，「對於下一代我們想很多，這些人不會想太多，覺醒吧台灣人，為了下一代」。

此外，羅大佑認為大眾不敢發聲是不對的事情，「民進黨以前不是爭取人權嗎？不是叫大家盡量講話嗎？不是爭取百分之百的言論自由嗎？現在怎麼變成大家恐懼的來源。這不要臉，不要臉到家了，就是為了權力，抓到權力以後整個變樣」。俗話說人屁股換了位置，就換了腦袋，他說：「賴清德換了屁股後，腦袋就變成屁股，用屁眼講話」。

精華 FAQ

  • 他指稱賴清德和卓榮泰「狼狽為奸」，認為兩人做了明明犯法的事卻不知恥，還堅持做到底，並以強烈字眼抨擊其施政與品格。

  • 他批評民進黨降低文化門檻，讓文化水準下滑，也質疑文化補助、獎項與政治立場互相牽連，認為部分創作者為利益而表態。

  • 羅大佑用蔡英文、蕭美琴、陳菊沒有子女，以及賴清德兒子送到美國等說法，強調自己更在意下一代，藉此批評政治人物缺乏長遠思考。

卓榮泰 蔡英文 賴清德

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