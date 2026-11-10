梁家輝從影40多年首奪金雞獎影帝 高葉圓夢封后淚崩

梁家輝在「捕風追影」中的打戲生猛到讓觀眾害怕。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 第39屆中國電影金雞獎揭曉，梁家輝與高葉分別奪下影帝、影后，前者從影40多年首獲肯定，後者則感性分享圓夢心情，配角獎也同步出爐。

第39屆中國電影金雞獎得獎名單揭曉，梁家輝憑藉電影「捕風追影」中傅隆生一角，奪下最佳男主角獎，從影40多年首度獲得金雞獎肯定；高葉則憑「南京照相館」中林毓秀一角，摘下最佳女主角獎，頒獎現場激動落淚，直言這是自己的圓夢時刻。

高葉上台領獎時一度哽咽，感性表示，「原來這就是夢想照進現實的感覺。」她透露，自己入行20年，現在終於迎來圓夢時刻，能透過這個角色獲得這份殊榮，內心充滿感恩。

她也表示，自己很幸運能生在這片和平的土地、長在這片美好的山河，這一切讓她有追逐夢想的底氣。她並將這份幸運分享給所有正在追夢的人，鼓勵大家，「有夢就去追吧！路雖遠，行則將至，熱愛終有回響。」

最佳男主角獎由梁家輝拿下。他憑「捕風追影」中的傅隆生一角獲獎，這也是他從影40多年來，首次獲得金雞獎提名，並成功抱回獎座。

梁家輝領獎時表示，這種感覺既奇妙又夢幻，感謝大家對他這名演員的肯定，不僅肯定他在電影中的演出，也提醒他接下來要繼續努力。他也感謝「捕風追影」導演、成龍 、成家班及全體劇組人員，並特別感謝投資方及多年來支持他的觀眾。

梁家輝最後幽默表示，得獎不代表可以收工，還要繼續努力拍戲，並向大家喊話，「拿了獎不代表可以收工，咱們開工了。」

此外，最佳男配角由吾守爾．賽來憑「萬桐書」中吐爾迪·阿洪一角獲得；最佳女配角則由蘭西雅以「震耳欲聾」中張小蕊一角奪下。蘭西雅上台領獎時也哽咽感謝父母，感念父母支持她走出大山、追逐演藝夢想。

高葉則憑「南京照相館」中林毓秀一角，摘下最佳女主角獎。（取自微博）