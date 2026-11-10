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資深玉女神隱18年 宋岡陵涉詐遭通緝轉型新身分近況曝光

記者陳慧貞／即時報導
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宋岡陵曾是80年代中視當家女主角。(本報系資料照)
宋岡陵曾是80年代中視當家女主角。(本報系資料照)

AI摘要

文章摘要整理：

資深女星宋岡陵淡出螢光幕18年後，近日以臉書長文回顧從演員到畫家的生命歷程，並談及曾捲入詐騙案的過往與轉型心境。

曾是1980年代中視當家花旦的資深女星宋岡陵，當年憑藉「烽火兒女情」、「王昭君」等劇，以及電影「八百壯士」走紅，成為家喻戶曉的玉女紅星。淡出演藝圈多年，她近年來轉型成藝術家，鮮少公開露面談過往，今（10日）透過臉書發表長文「我的藝術自傳小史」，首度詳細回顧從演員、服裝設計師到畫家的生命歷程。

宋岡陵1974年以電影「古鼎紅顏」出道，之後與潘迎紫、施思並稱「中視三寶」，成為該台當家女主角，事業巔峰之際，她與製衣少東蔡昭倫結婚，赴美定居並育有1子1女，但這段豪門婚姻卻在1995年以離婚收場。結束婚姻後，宋岡陵一度重返演藝圈，並開公司跨足服裝設計，不過，2008年卻捲入生技公司增資詐騙案，一度因未到案遭通緝，2014年因罪證不足撤銷起訴，但從此她也幾乎未曾公開露臉，直到近日有網友發現她疑似低調透過臉書分享近況。

宋岡陵在長文中透露，自己12歲便愛上繪畫，19歲踏入演藝圈，28歲時更經歷一場改變人生的靈性體驗，形容「天空在我眼前打開」，從此重新思考生命與信仰，也揭開淡出演藝圈背後的心路歷程。談到人生轉折，宋岡陵坦言，年輕時很早就站上舞台中央，受到眾人喜愛，但成功來得太快，也讓她一度以為很多事情只要想做就能完成，甚至形容自己「像一個天使」。然而，隨著責任、時間與身體限制逐漸浮現，她開始感受到精神與現實之間的失衡，進而重新認識自己。

重新投入繪畫後，宋岡陵從人物、風景及花卉等具象創作，逐漸發展出抽象藝術風格，並將哲學、神學與個人靈性經驗融入作品，她感性表示：「這一次，我不再只是畫畫。我開始讓那份無法言說的存在，透過我，被看見。」

宋岡陵當年古裝扮相典雅。(本報系資料照)
宋岡陵當年古裝扮相典雅。(本報系資料照)

宋岡陵透過臉書吐露近況。(圖／截自宋岡陵臉書)
宋岡陵透過臉書吐露近況。(圖／截自宋岡陵臉書)

宋岡陵曾是80年代中視當家女主角。(本報系資料照)
宋岡陵曾是80年代中視當家女主角。(本報系資料照)

精華 FAQ

  • 因為她久未露面後，透過臉書發表長文《我的藝術自傳小史》，首度完整回顧自己的演藝、服裝設計與繪畫人生，也讓近況再度曝光。

  • 她1974年以《古鼎紅顏》出道，之後憑《烽火兒女情》、《王昭君》等作品走紅，並與潘迎紫、施思並稱「中視三寶」，曾是中視當家花旦。

  • 她在婚姻與事業變動後逐漸轉向藝術創作，從人物、風景與花卉的具象畫作，發展到抽象風格，並將哲學、神學與靈性經驗融入作品。

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