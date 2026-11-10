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「沙丘3」巨型沙蟲嚇壞羅伯派汀森 導演喊話：打造系列最狂

記者廖福生／即時報導
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導演丹尼維勒納夫誓言打造系列最狂！(圖／華納提供)
導演丹尼維勒納夫誓言打造系列最狂！(圖／華納提供)

AI摘要

文章摘要整理：

《沙丘：第三部》延續實景優先的製作路線，導演要求全面翻新設計，並以巨型沙蟲、55噸太空船等驚人裝置打造系列最狂視覺。

「沙丘」系列電影迎來最終章「沙丘：第三部」(Dune: Part Three)，導演丹尼維勒納夫(Denis Villeneuve)直接喊話「目標是打造系列最狂！」，不僅堅持以大量實景打造「沙丘」世界，更拒絕重複前兩集既有設計，連音樂都請漢斯季默全部重新作曲。

首次加盟演出的男星羅伯派汀森（Robert Pattinson）透露，自己來到片場時完全被眼前景象震撼，劇組竟真的打造出破百公尺的巨型沙蟲模型，讓他忍不住形容整個片場規模「就像擁有一座自己的主題樂園」。

首次參與「沙丘」電影演出的羅伯派汀森表示，自己其中一場戲是在架設於動態平台上的太空船內拍攝，周圍不只有巨大沙丘，旁邊更直接出現長達107公尺的沙蟲模型，光是站在片場就足以感受到導演的野心與驚人的製作規模。

他坦言這些場景大到幾乎超出想像，尤其沙漠拍攝環境更是另一種極限挑戰，演員除了要面對高溫與曝曬，還得在龐大的實景裝置間完成複雜演出。

劇組也延續導演丹尼維勒納夫一貫「能實拍就實拍」的製作精神，以真實場景與大型模型提供演員最直接的表演環境，再交由視覺特效延伸畫面，而不是完全依賴電腦生成，讓厄拉科斯的巨大沙蟲與浩瀚沙漠再次以更具重量感與壓迫感的方式席捲大銀幕。

電影團隊也在近期訪問中提到，丹尼維勒納夫給出的要求就是「不准重複前兩集做過的事」，因此「沙丘：第三部」一開場便以全新的黑色沙地戰場揭開序幕，劇組甚至打造出重達55噸、且攝影機能環繞取景的巨型太空船，並真的將它埋進沙地裡完成拍攝。

更瘋狂的是，該場戲還搭配大量人工降雨，龐大船體拍攝期間不斷積水，劇組竟必須每隔兩天動用大型起重機把這艘55噸太空船整艘吊起，再將內部積水排出後才能繼續拍攝，光是幕後工程就宛如另一場真正的沙漠戰役。

精華 FAQ

  • 他明確表示要打造「系列最狂」的最終章，並要求劇組不能重複前兩集的設計與做法，從場景、道具到音樂都全面翻新，呈現更強烈的震撼感。

  • 他一到片場就被規模震住，尤其看到長達107公尺的巨型沙蟲模型，還形容整個片場像擁有自己的主題樂園，顯示製作規模遠超想像。

  • 劇組不只打造可環繞取景的55噸太空船，還把它埋進沙地搭配人工降雨拍攝，甚至每隔2天就得用大型起重機吊起排水，工程極其浩大。

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