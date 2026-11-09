張藝謀也怕AI取代人類 憂5年後電影全面被超越

張藝謀認為未來電影將不再是精英藝術。圖／影片截圖

AI摘要 文章摘要整理： 張藝謀在論壇坦言，生成式AI正快速衝擊電影產業，並擔心5年到10年後作品品質可能全面被超越，但也認為AI能降低創作門檻，關鍵仍在故事與人文情感。

人工智慧（AI）生成技術快速發展，連國際名導張藝謀也感受到壓力！他7日出席中國金雞百花電影節論壇，談及AI對影視產業的衝擊，坦言電影業正面臨前所未有的挑戰，更拋出疑問：「5年、10年後，當AI做的東西全面超過我們，我們到底該怎麼辦？」一番話引發關注。手上正推進科幻電影「三體」拍攝計畫的他，也透露劇組已成立專門小組研究AI技術應用。

張藝謀在論壇中分析，AI對不同表演藝術的影響並不相同。他認為，話劇、歌劇、舞劇及演唱會等需要觀眾親臨現場、強調實際互動的演出，較不容易受到AI取代；但電影本身就是透過影像與聲光建構的藝術，面對生成式AI快速進步，受到的衝擊勢必更加直接。

他也觀察到，現在手機平台已經出現大量低成本AI短影音及微短劇，不但免費提供內容，甚至還有平台透過看片分紅回饋使用者。這讓他開始思考，當觀眾能輕易取得大量免費影像內容，未來是否還願意花錢走進電影院？對傳統電影產業而言，無疑是必須正視的問題。

回顧自己的創作歷程，張藝謀感嘆，過去的電影工作者不必面對如今這種科技顛覆式的競爭，只要專心打磨劇本、把故事說好即可。但現在的年輕創作者一踏入產業，就必須面對AI帶來的巨大變化。他也提出制度上的難題：如果未來AI能夠獨立生成一部完整長片，這類作品是否能報名國際影展、角逐獎項？又是否應該進入商業戲院排片？他認為，這些問題都相當複雜，目前很難有標準答案。

不過，張藝謀並未全然否定AI的發展。他認為，AI也帶來創作上的「技術平權」，當拍攝及製作門檻降低，未來每個人都有機會成為導演、編劇，透過影像向世界分享自己的故事。

目前正在推進「三體」電影計畫的張藝謀透露，劇組已成立由資深書迷組成的專屬小組，研究AI技術如何應用於電影製作，採用的演算法架構則以本土研發為主。他強調，科技終究是創作工具，真正能打動觀眾的故事與人文情感，仍是電影創作者最重要的核心。