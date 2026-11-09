名人外遇被熱議 他昔談「滑進摩鐵」：親一下是國際禮儀

示意圖。（AI生成）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳婚姻風波引發討論後，阿基師2014年外遇記者會再度被翻出，當年多句離奇又經典的回應，成為網友津津樂道的名場面。

輝達 （NVIDIA ）執行長黃仁勳 婚外情風波延燒，過去名人外遇事件也再度被網友翻出。其中，台灣名廚阿基師2014年遭拍到載熟女前往摩鐵，隨後召開記者會親自說明的經典場面，再度成為討論焦點。當年他沒有準備正式聲明稿，直接面對媒體還原經過，過程中接連爆出多句令人印象深刻的發言，被網友形容是外遇風波記者會的「經典範本」，有人笑稱：「我只服我大阿基師！」

2014年12月10日，阿基師遭周刊拍到騎車載著一名熟女前往摩鐵，消息曝光後，他隨即召開記者會親自說明。不同於一般名人面對爭議時準備聲明稿、由公關人員代為發言，阿基師當時選擇直接與媒體問答，試圖還原當天情況，沒想到一連串解釋反而讓記者會成為話題。

當時阿基師形容，兩人在車內只是擁抱，並說出：「車子她開的～我上了她的車～就～咻的滑進摩鐵了，我們清清白白，鐵門拉下來以後，就在車子裡頭擁抱一下，讓她感受到我給她的一點溫暖。」談到親吻過程，他又表示：「情緒一上來就做到了嘴對嘴的動作，啊老公，就這樣子過來了，我想閃都沒辦法閃。」

面對媒體追問，他還接連拋出「嘴巴過來臉頰過來啦，我只是接招而已」、「如果我有進一步的肌膚之親，哪會只有30幾分39分」、「我認為應該是巧遇啦」等說法。甚至談到親吻時，還強調「親一下國際禮儀啊」，以及「嘴巴碰一下而已啊，裡面舌頭沒有喇來喇去，OK啦」，一連串回應讓現場氣氛相當尷尬，也成為多年來網友反覆引用的經典語錄。

記者會後，阿基師另曬出親筆手稿再次致歉，重申自己絕對沒有做對不起老婆的事，並對事件造成家人、粉絲受傷及社會觀感不佳表達愧疚。

如今黃仁勳婚姻風波再度引發外界關注，阿基師當年的記者會片段也被重新挖出。網友笑稱，名人面對外遇爭議時，阿基師當年不靠聲明稿、直接與媒體正面交鋒的場面，至今仍難以超越，留言包括「所有外遇偷吃賽後記者會，我只服我大阿基師」、「每次看都覺得好笑」、「每次都被抓出來鞭」，讓這場相隔近12年的記者會再度掀起話題。