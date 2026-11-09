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父親叫他「老戰友」 母親也罹阿茲海默…黃渤憂遺傳：已恐懼很多年

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黃渤4月出席北京國際電影節開幕式。 （中新社檔案照）
黃渤4月出席北京國際電影節開幕式。 （中新社檔案照）

AI摘要

文章摘要整理：

黃渤在訪談中談及父母相繼罹患阿茲海默症，坦言多年來深受遺傳恐懼；醫師則提醒民眾留意症狀差異，並可透過基因檢測與專業評估釐清風險。

中國知名演員黃勃近日在訪談節目《熱浪之外》中與主持人魯豫談及父母罹患阿茲海默症的經歷，引發社會廣泛關注與討論。黃勃透露，父親已因該病過世，晚年時甚至認不出他，僅客氣地稱呼他為「老戰友」；如今母親也正在承受病痛折磨，記憶正逐漸流逝。

黃渤早年曾在節目中分享父親認不出自己的過往，當時更感慨表達「他要是還能打我一頓該多好」，道出無數照顧者的心酸；他同時提到，護工能負責日常照護，卻無法取代親人之間的情感連結。

黃渤坦言，因父母雙雙患病，自己大概率屬於「雙向基因缺陷」，遺傳機率極高，「已經恐懼很多年」。先前曾有朋友安慰他，若僅父母其中一方患病屬於單向基因問題，遺傳機率較低，唯有父母雙方皆患病時遺傳風險才會顯著升高，但他無奈表示：「我這，好像就是。」

羊城晚報報導，針對黃勃的擔憂與大眾對阿茲海默症的疑慮，中國人民解放軍總醫院神經內科副主任醫師楊飛表示，一般健忘與阿茲海默症在臨床表現上有明確區隔。正常健忘多半只是忘記細節，但重要大事依然記得，且經旁人提醒即可回想起來，不影響日常生活。阿茲海默症的遺忘則像是剛說過的話轉頭即忘，即使提醒也無法想起；若遺忘頻繁發生且持續加重，甚至影響煮飯、出門等日常自理能力，就應盡速至醫院記憶門诊進行專業評估。

他指出，65歲以上雖為阿茲海默症高風險年齡層，但四、五十歲甚至更年輕的早發性案例也並非絕無僅有。

對於許多人最關心的遺傳問題，首都醫科大學附屬北京天壇醫院認知障礙疾病科主任張巍表示，可能有5%—10%的阿茲海默症會透過基因遺傳給子女，但也不是絕對意義上的機率，可以先帶父母去正規醫療機構做基因檢測。如果不帶有致病基因或風險基因，子女就無須過度擔憂。

精華 FAQ

  • 因為他的父親已因阿茲海默症過世，母親目前也在受病痛折磨，讓他認為自己可能屬於高遺傳風險族群，因此長年對此感到恐懼與不安。

  • 一般健忘多是忘記細節，但重要事情仍記得，經提醒後通常能回想；阿茲海默症則可能剛說過就忘，且提醒也想不起來，嚴重時會影響做飯、外出等日常生活。

  • 專家指出，約5%—10%的阿茲海默症可能與基因遺傳有關，但不代表一定會發病；建議先帶父母到正規醫療機構做基因檢測，若未帶致病或風險基因，子女不必過度憂慮。

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