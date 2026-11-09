韓東君賽車最後一圈失誤…痛到等救護車 鬆口「想當爸」

韓東君外型俊帥。圖／LiTV、唐人影業提供

AI摘要 文章摘要整理： 韓東君受訪時分享《家業》角色與拍攝心得，也談到賽車受傷失誤後迅速調整心情，並表示未來若有孩子，希望能在對方喜歡的前提下一起玩賽車。

陸劇男神韓東君憑藉帥氣外型與紮實演技，在古裝劇「家業」中飾演駱文謙，挺拔英姿一登場便吸引粉絲目光。日前他接受LiTV專訪，除了分享拍攝幕後點滴，也提及近期參與賽車發生的驚險事故，透露自己已經有七、八年沒演古裝劇，「家業」能獲得觀眾喜愛，除了感謝劇組造型團隊，也認為是角色刻畫完整、人物充滿生命力，才能讓觀眾產生共鳴。

戲外的韓東君同樣熱愛挑戰，父親是越野摩托車賽車手，母親則是運動員，從小受到父母影響，培養出面對挫折的毅力。談起近期參加賽車比賽的經歷，他坦言曾因身體疼痛，在最後一圈彎道失誤，錯失年度最佳成績，當下沮喪到只能等待救護車。不過回到飯店後，他很快調整心情，重新檢視需要改進的地方，提醒自己隔天還有比賽，不能一直沉浸在失落中，最後也在第二天拿下期待的成績。

回顧「家業」拍攝過程，韓東君認為最具挑戰的是詮釋駱文謙從男孩蛻變成男人的過程。角色親眼目睹哥哥遭害、家族一夕崩毀，從毫無社會經驗到逐漸成熟，歷經復仇計畫即將成功卻又功虧一簣的打擊。他形容：「駱文謙不是劇本的角色，而是一個很真、活著的人物！」

被問到劇中駱文謙被封為「陪伴型男友」，韓東君認為人與人相處最重要的就是真誠，「真誠待人是長長久久的必殺技！」至於未來想經營什麼樣的家業？熱愛賽車、也相當喜歡小孩的韓東君笑說，如果將來有了孩子，希望能一起玩賽車，但前提是孩子自己也要喜歡，才能分享這份熱情。

韓東君陽光健康形象、充滿男性魅力，被網友封為「小吳彥祖」。圖／LiTV、唐人影業提供

韓東君私下超愛小孩，希望將來和孩子一起尬賽車。圖／LiTV、唐人影業提供