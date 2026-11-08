被迫吸二手菸還背黑鍋 王思佳踢爆綠茶女「是圈內女星」

王思佳和劉伊心都曾遇到心機女使手段。圖／中天綜合台提供

AI摘要 文章摘要整理： 王思佳上節目爆料在飯局中遭圈內女星以借菸灰缸、吐菸等方式惡整，還點名劉伊心與其學姐的心機行徑，引發現場熱議。

王思佳日前受邀上中天綜合台「歐耶一級棒」，暢談「後宮甄嬛傳 真人版！女人最懂女人，這杯“綠茶”好大一杯」。王思佳對於自己嗆辣的形象經常被誤會感到無奈：「我們長得比較有侵略性，很多不懂我們的人，或是沒遇過『綠茶』的人，都會以為『綠茶』是我們這款。」

她坦言自己才是在飯局上被心機女捉弄的對象：「那個女生長得非常清純，我們坐包廂，她想抽菸就叫我幫她要菸灰缸，我沒多想就幫忙要，服務生拿來後，那個女生就說『放她那邊』。」對方還一直把菸往她身上吐：「抽完菸之後，她拿香水出來噴，也沒給我噴，菸味都在我身上！」在場來賓聽完很好奇她的身分，主持人歐漢聲則猜測對方應該不是素人：「偶像包袱重到不行，這種個性太適合當藝人了。」而王思佳也透露對方確實是圈內人。

王思佳還點名同場來賓劉伊心很有心機：「人家看老公可能是每天盯、打電話什麼的，這個女人不得了，她深入他的生活當中。」她當眾秀出劉伊心老公的名片暗藏玄機：「她老公是董事長，出去難免要遞名片，名片背面就是她！」這行為讓全場來賓直呼高招，王思佳接著說：「這個東西妳要想的到，還要做得到，老公還要願意，這三件事情要多難達成？是不是很厲害！」

劉伊心聽了趁機放閃說是老公太愛她：「印雙面名片這件事，是因為每次跟先生出去各種場合我都不帶名片，所以我老公每次要解釋就覺得尷尬、不好意思，他就想說把我印在後面，這樣也很環保。」

劉伊心也遇過心機很重的學姐：「她已經不在這裡（演藝圈），我當年剛出道，有個學姐我每次去公司遇到她都不理我們，下巴永遠抬很高，因為我們很嫩、很新。」

但讓她感到意外的是，拍戲時對方竟然主動來探班：「那時候我接到一部戲，結果我經紀人說她要來探班，還買了當時很知名、不便宜的甜點，我想說怎麼會？她平常對我敵意這麼深，鳥都不鳥我。」果然對方到了片場都沒正眼看過劉伊心：「我就坐在那邊化妝，她一來，拿著甜點看都沒看我，就去找導演、製作人，跟所有工作人員打招呼，那個甜點，一份都沒有我的。」

王思佳和劉伊心都曾遇到心機女使手段。圖／中天綜合台提供